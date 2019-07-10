مال وأعمال

اعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) ان الادارة المالية للشركة قد انتهت من اعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثاني المنتهي في 30/06/2019، حيث من المتوقع ان يصل صافي الربح الى 2.493مليون دينار تقريباً، اي ما يعادل حوالي 13.7 فلساً للسهم الواحد. بذلك يتوقع ان يصل صافي الربح للنصف الأول في 30/06/2019 الى 4.845 ملايين دينار تقريباً، اي ما يعادل حوالي 26.8 فلساً للسهم الواحد. مقارنة بأرباح قيمتها 2.227 مليون دينار للربع الثاني في 30/06/2018 والتي بلغت 12.32 فلساً للسهم الواحد، حيث بلغ صافي الربح للنصف الأول في 30/06/2018 مبلغ 4.402 ملايين دينار والتي تعادل 24.35 فلساً للسهم الواحد.

هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثاني لعام 2019 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الثلاثة اسابيع القادمة.

