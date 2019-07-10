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مال وأعمال

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انخفاض حصة «الأولى للاستثمار» من «زميلة» في مسقط


أعلنت الشركة الأولى للاستثمار عن انخفاض حصة الشركة في احدى الشركات الزميلة في سلطنة عمان من 37?40% إلى 24?82% وذلك لعدم اكتتاب الشركة الاولى للاستثمار بكامل حصتها في زيادة رأسمال تلك الشركة.
وأشارت الشركة في افصاحها على موقع البورصة الى انخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة بمبلغ 2?072?546 دينار، وانخفاض احتياطي تحويل عملات اجنبية بمبلغ 420?566 دينار، وتسجيل مخصص خسارة دفترية بمبلغ 1?651?980 دينار.
وستظهر في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. مع العلم ان الاثر المالي خاضع لمراجعة مراقب الحسابات الخارجي للشركة.


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