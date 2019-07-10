مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه ارباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 29 مليون دينار بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبربحية سهم 9.55 فلوس مقارنة مع 8.72 فلوس.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد انه بفضل جهود موظفينا وثقة عملائنا تمكنا من تحقيق نتائج مميزة للنصف الأول وهي مؤشرات ايجابية على ان عامنا الحالي سيكون عاماً آخر من الانجازات».

وأضاف «يمثل العام الحالي اهمية خاصة لنا كوننا نحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيس البنك ومرور 10 سنوات كاملة على البدء في تنفيذ استراتيجية التحول التى انطلقت في عام 2009 واثمرت وصولنا الى هذه المرتبة من التفوق».

وأشار الماجد الى ان جميع مؤشرات البنك الرئيسة شهدت نمواً ملحوظاً حتى نهاية النصف الأول حيث ارتفع اجمالي الأصول الى 4.8 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 15% كما ارتفعت الايرادات التشغيلية لتصل الى 74 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 5% بالاضافة الى زيادة ودائع العملاء الى 4 مليارات دينار بنمو نسبته 12%.

وأضاف ان اجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل الى 549 مليون دينار مقارنة مع 378 مليون دينار الى جانب ارتفاع محفظة التمويل الى 3.5 مليارات دينار بنسبة نمو 13% الى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد ان الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت الى حوالي 8.7 %بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا الى حوالي 11.3% الى جانب تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت الى 15 % عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

واشار الماجد الى ان بنك بوبيان استمر في تحقيق انجازاته على المستوى المحلي مضيفا لمسيرة نجاحه التى بدأها قبل سنوات انجاز جديد بحصوله للعام الثاني على التوالي على جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت من مؤسسة «ذا بانكر».

