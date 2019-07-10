مال وأعمال

أضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك»، «اسبانيا» الى قائمة خدمة الاتصال الدولي المجانية لعملائه خارج الكويت لتشمل في ذلك 7 دول وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، بالاضافة الى اسبانيا، وذلك دون اي رسوم اضافية في حال الاتصال من هواتف تلك الدول.

وتأتي هذه الخدمة ضمن اطار التركيز على خدمة العملاء ومواكبة لمتطلباتهم في موسم السفر والاجازات، واستمرارا لنهج «بيتك» في تقديم افضل الخدمات المتطورة والآمنة.

ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من هذه الخدمة والوصول الى خدمة «ألو بيتك» الهاتفية 1803333، من خلال الاتصال على الرقم الدولي الخاص بكل دولة من الدول الموضحة ادناه:

الولايات المتحدة الأميركية وكندا 18008188608

بريطانيا 08000148898

فرنسا 0805086620

ألمانيا 08001817080

اسبانيا: 900 905 440

تركيا 908503902170+ (قد يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية في تركيا من قبل شركات الاتصال التركية المحلية عند الاتصال على هذا الرقم)

وتكون هذه الخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط ولا تشمل خدمة التجوال.

وتأتي هذه الخدمة تزامنا مع موسم السفر، تسهم في بناء وتعزيز الثقة مع العملاء من خلال تسهيل عملية التواصل مع مركز الاتصال، حيث يقوم المسؤولون في خدمة العملاء بالاجابة على استفسارات العملاء وتقديم الخدمة لهم بالشكل الامثل وضمن اطار الكفاءة والسرعة. وتحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة في «بيتك».

و يواصل «بيتك» تعزيز الجهود الابتكارية لشبكة الخدمات المصرفية واطلاق العديد من الخدمات الالكترونية الفريدة من نوعها، تأكيدا على ريادته في تبني اخر التطورات في البنية التحتية وتطبيق احدث الخدمات المالية تلبية لتطلعات العملاء وطموحاتهم.

