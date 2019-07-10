مال وأعمال

وافقت هيئة الاسواق واستنادا للمتطلبات الواردة في المادة (1-5-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما، نحيطكم علما بان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/2019 الموافقة على طلب الشركة الدولية للمنتجعات (ش. م. ك) بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، علما بان اسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تشكل نسبة وقدرها 31?31% من اجمالي الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وبناء على هذه الموافقة يتعين على الشركة الالتزام بالاجراءات الواردة في المادة (1-5-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

