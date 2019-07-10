loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«هيئة الأسواق» وافقت على الانسحاب الاختياري لـ«الدولية للمنتجعات»


وافقت هيئة الاسواق واستنادا للمتطلبات الواردة في المادة (1-5-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما، نحيطكم علما بان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/6/2019 الموافقة على طلب الشركة الدولية للمنتجعات (ش. م. ك) بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، علما بان اسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تشكل نسبة وقدرها 31?31% من اجمالي الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وبناء على هذه الموافقة يتعين على الشركة الالتزام بالاجراءات الواردة في المادة (1-5-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة