مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائز في السحب الشهري السادس لحساب الراتب لهذا العام. وقد حالف الحظ يوسف يعقوب علي محمد، الذي فاز بجائزة نقدية تعادل 12 ضعف الراتب. وتم اجراء السحب في فرع البنك في الشعب، وبحضور واشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار او قرض بدون فوائد لغاية 10,000 دينار، شرط الا يقل الراتب الذي يتم تحويله الى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبامكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع امكانية الحصول على قرض تصل قيمته الى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، او قرض استهلاكي تصل قيمته الى 25,000 دينار.

كما يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 الى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على اكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.

