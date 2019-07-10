مال وأعمال

«رويترز»: تراجع الذهب مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة كثيرا في وقت لاحق هذا الشهر، ما دعم الدولار وزاد من كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1396.56 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1400 دولار للأوقية عند التسوية.

وأسهمت بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع التي نُشرت يوم الجمعة في تقليل احتمالات الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي يومي 30 و31 يوليو، بينما عززت الدولار ليصعد إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

