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افتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بمصر أمس ، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، تجريبيا بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية، لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، وخدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وهليوبوليس وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظات القناة ، ويسع مطار العاصمة الإدارية الجديدة إلى 300 راكب في الساعة، ويضم المطار 45 مبنى وبرج مراقبة جوية بطول 50 مترا، وتم بناؤه في غضون 12 شهرا، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وأحدث أجهزة الكشف الذاتي «Body scan» وأجهزة الكشف عن الحقائب «X_Ray»، ويتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير ، كما انتهت وزارة الطيران المدني، من عمليات التشغيل التجريبي التشغيل التجريبي لمعدات المطار من سيور نقل الحقائب و كاونترات الجوازات، إضافة إلى انتهاء شركة مصر للطيران من نقل وحداتها من أطقم الخدمات الأرضية والأسواق الحرة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمطار.

كان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، قد تفقد قبل أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جهوزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر جميع الجوانب الفنية واللوجيستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب، وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات ان مطار العاصمة يبعد عن مطار القاهرة 45 كلم المبنى الرئيس للمطار على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويحتوي على ممر بطول 3 آلاف و650 مترا، وعرض 60 مترا، ويحتوي على 8 مواقف لانتظار السيارات، ومنطقة انتظار السيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيسا، وتم إنشاء المطار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تصميمه وفقا لخطة توسعية مستقبلية.

ويسهم مطار العاصمة الدولي، بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي، وسيسهم المطار بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوي على الموانئ البحرية وهي (السويس- الأدبية- العين السخنة) والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجيستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي و يخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً يخدم الاقتصاد القومي المصري.

