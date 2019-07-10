مال وأعمال

أعلنت «زين» عن شراكتها لبرنامج التدريب الميداني الصيفي في H&S Store الذي ينظّمه برنامج شبكة شباب زين FUN خلال اللقاء التنويري الذي أقيم في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ والذي يهدف إلى اكساب الطلاب والطالبات العديد من الخبرات مثل تسويق المنتجات وخدمة العملاء والخبرات الإدارية وصيانة الأجهزة الذكية وغيرها خلال موسم العطلة الصيفية ويستمر لغاية 31 أغسطس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لهذا البرنامج تأتي تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مهارات العمل الإدارية لدى الفئات العمرية الشابة حيث تؤمن «زين» بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

وبيّنت «زين» أنها استضافت اللقاء التنويري للطلاب والطالبات المشاركين في برنامج H&S Store التدريبي في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ، والذي نظّمه برنامج شبكة شباب زين FUN، وذلك بحضور عدد كبير من الطلاب والطالبات المشاركين والذي يهدف إلى تأسيس وتأهيل الطلاب والطالبات المقبلين على الحياة العملية بعد استكمال دراستهم عن طريق العمل بدوام جزئي خلال موسم العطلة الصيفية.

وأفادت الشركة أن برنامج شبكة شباب «زين FUN» يعتبر من أكبر المشاريع المستدامة التي تقوم «زين» بتطويرها وتنميتها منذ اطلاق نسختها الأولى في العام 2008 والموجهة إلى قطاع الشباب، والتي تُقدّم من خلالها فرصة ثمينة لطلاب وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية حيث يعمل الطلبة المشاركون في البرنامج بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات الشركة لكسب وتطوير المهارات والخبرات المتعددة والأساسية التي يحتاجونها لخوض سوق العمل سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

