مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة اشهر الأولى من العام 2019 المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث سجل البنك ارباحاً صافية بقيمة 209.1 ملايين دينار (689.7 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 12.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018، في حين ارتفعت الموجودات الاجمالية بنسبة 3.4% لتبلغ 27.9 مليار دينار (91.9 مليار دولار) بنهاية الفترة.

و قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: «نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2019 فيما يمثل ثمره جهود التركيز المستمر على تنفيذ استراتيجيتنا والسعي الى ايجاد طرق نمو جديدة ومبتكرة عبر قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضاف الساير: «واصلنا ترسيخ عملياتنا المحلية والدولية وتكللت تلك المساعي بتحقيق نتائج ايجابية على صعيد قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، هذا الى جانب النمو الذي يحققه ذراعنا المصرفي الاسلامي بنك بوبيان، وفي ظل نمو صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 2.2% على اساس سنوي، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.5%، اصبحنا في وضع قوي يمهد لتحقيق اداء متميز في النصف الثاني من العام». وأكد الساير انه وعلى الرغم من بعض التحديات التي تعرضت لها البيئة التشغيلية في الكويت على خلفية الضغوط المالية، الا ان التوقعات تؤكد استقرار التصنيفات السيادية نتيجة الالتزام الحكومي المستمر تجاه رؤية كويت جديدة 2035 والذي يؤدي بدوره الى تعزيز مسار النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يسعدنا الاعلان عن تسجيل نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2019 بما يؤكد الدور المهم لاستراتيجية تنويع العمليات التشغيلية والتحول الرقمي للخدمات في دعم اهداف البنك الرامية الى الحد من المخاطر ومواجهة التحديات. كما يبرهن الأداء القوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2019، خاصة في ظل تسريع خطى اطلاق خارطة الطريق الرقمية المصممة خصيصاً لتحقيق اعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستحداث طرق مبتكرة لتدفق الايرادات».

وأوضح الصقر انه في العام 2019، ستواصل ادارة البنك التركيز على اهم الأولويات وفي مقدمتها ما يتم تقديمه من قيمة مضافة للمساهمين، وترسيخ النمو عبر قطاعات الأعمال المختلفة بما في ذلك العمليات الدولية، والتي اسهمت بنسبة 26% من صافي ارباح المجموعة في النصف الأول من العام الحالي، والحفاظ على مكانة المجموعة الريادية على مستوى الكويت. وأكد الصقر مجدداً حرص المجموعة على تأكيد التزامها بتمويل مشاريع التنمية المحلية الكبرى لدعم رؤية «كويت جديدة 2035» والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين الصقر اهمية انضمام الكويت لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، اعتباراً من العام 2020، والتي ستسهم في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب حوالي 2.8 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الخاملة وما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من التدفقات النشطة، وهو الأمر الذي من شأنه دعم المعنويات الايجابية لدى المستثمرين تجاه سوق الأسهم المحلية بالاضافة الى تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي.

