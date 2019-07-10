مال وأعمال

قامت «أسيكو المجموعة»، بالتسجيل في التطبيق والموقع الجديد الخاص بمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والذي يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستخدمين المشرفين على البناء فيها، من بينها عرض قائمة بأبرز الشركات الإنشائية ومنها قطاع «أسيكو البيوت» التابع لـ «أسيكو المجموعة»، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى ومنها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل والبناء وإنجاز مراحل المشروع. وفي تصريح من نائب الرئيس التنفيذي لـ «أسيكو المجموعة»، غصون غسان الخالد، قالت: «قامت «أسيكو المجموعة» بالمشاركة في هذا التطبيق الجديد ليتسنى للمواطنين المشرفين على البناء في مدينة المطلاع الاستفادة من خدماتنا المتكاملة التي نقدمها عبر هذا التطبيق، والتي تشمل خدمة التسليم على المفتاح وتوفير مواد البناء المصنعة محلياً وفقاً للمواصفات العالمية، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين المقبلين على البناء في المطلاع وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة في عملية البناء، وذلك في إطار استكمال مراحل المشروع وتسليم القسائم». وأوضحت أن «أسيكو المجموعة» تعتبر من أوائل المشاركين في تطبيق المطلاع، وقد أدرجت قائمة منتجاتها وخدماتها لتصل إلى أكبر عدد من المستخدمين، حيث تسعى «أسيكو» أن تكون دائماً من أوائل موردي الخدمات الإنشائية ومواد البناء للمشاريع المقررة لخطط التنمية الوطنية المنبثقة عن الرؤية الأميرية السامية للكويت 2035، من ضمنها مشروع مدينة المطلاع السكنية الجديدة.

