النفط و الغاز

لندن - «رويترز»: ارتفع النفط ليصعد فوق 64 دولارا للبرميل إذ فاق تخفيضات إنتاج أوبك والتوترات في الشرق الأوسط أثر النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

في الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها علي تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس 2020. وارتفع برنت نحو 20 في المئة منذ بداية العام الحالي مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا إلى 64.49 دولاراً للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 57.86 دولاراً للبرميل.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي. في. إم «أوبك وحلفاؤها يبذلون قصارى جهدهم لدعم السوق. ستتماسك أسعار النفط جيدا الأشهر المقبلة أو لن تهوي على الأقل».

وهددت إيران باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة في تحرك يعزز التهديدات للاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 والذي تخلت عنه واشنطن العام الماضي.

كما يتلقى النفط الدعم من تقارير يُتوقع أن تُظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأميركي.

ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات بواقع 3.6 ملايين برميل لتهبط للأسبوع الرابع على التوالي. وسيصدر أول تقريرين عن حجم الإمدادات في الأسبوع الحالي من معهد البترول الأميركي.

