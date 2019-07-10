النفط و الغاز

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1?55 دولار في تداولات أمس ليبلغ 64?86 دولاراً مقابل 63?31 دولاراً للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط الى حد كبير بسبب عوامل متضاربة في تأثيراتها على الأسعار منها التوترات حول برنامج إيران النووي والقلق من أن يضر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالطلب على الخام. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 64?11 دولاراً في حين ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا ليصل الى مستوى 57?66 دولاراً.

