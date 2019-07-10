النفط و الغاز

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها الـ 14 ارتفع الاثنين الماضي بواقع دولار و17 سنتا ليستقر عند 64?72 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 63?55 دولاراً للبرميل الجمعة الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء «أوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة بلغ العام الماضي 52?43 دولاراً للبرميل.

واشارت الى ان المعدل الشهري لسعر خاماتها لشهر يونيو الماضي بلغ 62?92 دولاراً في حين بلغ في مايو الذي سبقه 69?97 دولاراً للبرميل الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 64?01 دولاراً للبرميل.وتضم سلة «أوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا بينها خام «صحارى» الجزائري والايراني الثقيل و«البصارة» العراقي وخام التصدير الكويتي وخام «السدر» الليبي وخام «بوني» النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و«جيراسول» الانغولي و«اورينت» الاكوادوري وزافيروغينيا الاستوائية ورابي الخفيف «الغابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.

وكان وزراء نفط من داخل وخارج «أوبك» قد اتفقوا خلال مؤتمرهم الوزاري الذي عقد في الثاني من يوليو الحالي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اضافية مدتها تسعة اشهر تنتهي بحلول 31 مارس 2020. وتهدف دول المنظمة من خلال هذا القرار الى التأكيد على تركيزها المستمر على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

يذكر ان الاتفاق المبرم بين وزراء نفط «أوبك» ومنتجين مستقلين يقضي بأن تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو وان تقلص الدول الـ 11 من خارج «أوبك» مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المئة من انتاجها.

يذكر ان اسعار النفط شهدت خلال الفترة الأخيرة تذبذبا بين صعود وهبوط متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والنفسية اضافة الى تأثرها بزيادة المخزون من الخام.

