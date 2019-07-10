النفط و الغاز

نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس قرار الرئيس السيسي رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19-9-2018.

ونشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في ديسمبر الماضي بأنه «ووفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقّع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018».

وأُلحق بالقرار نص الاتفاق بين البلدين، وفي مقدمته أن الطرفين يرغبان في إبرام هذا الاتفاق بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه».

وكان البرلمان المصري وافق على هذا القرار في مارس الماضي ، كما أعلن وزير البترول المصري م. طارق الملا في وقت سابق أن إجمالي معدلات الإنتاج بلغ 6,5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.

وترغب الحكومة المصرية في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وادكو على البحر المتوسط ، وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.

وفتحت الحكومة المصرية الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره.

