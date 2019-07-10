النفط و الغاز

استقر خام برنت بينما تراجع الخام الأميركي هامشيًا، في ظل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب ترقب دلائل حول مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند 64.1 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عقب تراجعها أمس 0.2 في المئة. بينما تراجعت عقود الخام الأميركي تسليم أغسطس 0.17 في المئة إلى 57.56 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت الإثنين بنسبة 0.3 في المئة.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أمام الكونغرس على مدار الأربعاء والخميس عن حالة الاقتصاد والسياسة النقدية، إلى جانب صدور محضر اجتماع البنك الأخير.