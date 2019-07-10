علم ومعرفة

انطلقت الأحد فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بقصر (الأمير طاز) الأثري تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم ومشاركة 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية من بينهم دولة الكويت (ضيف الشرف) للملتقى.

وأعرب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب في كلمته خلال الافتتاح عن الشكر لجمعية الكاريكاتير المصرية على اختيار الكويت ضيف شرف للملتقى مؤكدا أن ذلك من شأنه المساهمة في ابراز فن الكاريكاتير الكويتي على المستوى العالمي .وأشاد ثلاب باختيار الكويت ضيف شرف للملتقى مثمنا ما حظي به الرسامون الكويتيون المشاركون من تقدير من الناحية الأدبية والفنية . وأوضح أن الكويت شاركت بمجموعة من الرسومات عن الموضوع المخصص للملتقى حول «الثقافة» الى جانب رسومات استثنائية لرواد الحركة الكاريكاتيرية في الكويت ومنهم عبدالرضا كمال وجعفر رجب وعبدالوهاب العوضي ومسلم الزامل وغيرهم.

وأشار الى ان لفن الكاريكاتير الكويتي ومنذ ما يقرب من 50 عاما «بصمة واضحة» في تطور فن الكاريكاتير في الخليج والمنطقة. وقال ثلاب ان جمعية الكاريكاتير الكويتية التي تأسست قبل عامين تقوم بدور كبير لتطوير فن الكاريكاتير بالكويت من خلال تنظيم مسابقات وورش عمل ومعارض.وكشف في هذا الصدد أن الجمعية ستنظم في شهر اكتوبر المقبل بمتحف الفن الحديث معرضا لرواد الحركة الكاريكاتيرية في الكويت بمشاركة مجموعة كبيرة من قدامى رسامي الكاريكاتير. ويناقش المشاركون في الملتقى على مدى أسبوعين دور فن الكاريكاتير في تنمية الوعي الثقافى واذكاء مهارات وفن الابداع. ودعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة الى الاهتمام بالثقافة التى تعتبر احدى الركائز الأساسية في بناء الأمم والقوى الناعمة التي تدفع الشعوب للتقارب ومزج الحضارات ومد جسور من العلاقات الجيدة التي تؤتي بثمارها فيما بعد على جميع الدول بالرخاء والتنمية.

ويعرض الملتقى مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ (أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب) واختيار الفنان الراحل محمد عبدالمنعم رخا لتكريمه.ويشارك في الملتقى اضافة الى الفنان ثلاب كل من سامي الخرس وحمد المطر وسارة النومس ومحمد القحطاني.

