علم ومعرفة

أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان «دور الثقافة الرياضية في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الأفريقية»، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال النقد والإعلام الرياضي وأساتذة علم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية، وأدارها الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة ومقرر لجنة علم الاجتماع بالمجلس، على أهمية دور البنية الرياضية في تشكيل الحياة، والمتأمل لوضع الرياضة في العالم يجدها تحتل مكانة كبرى، فهناك كم إنفاق كبير جدًا ينفق على الرياضة وإعداد المهرجانات الرياضية والبنية التحتية للمسابقات الرياضية، ليست كرة القدم فقط، لكنها تأتي على رأس الصور الرياضية أكثرها شعبية وتعبيرًا عن الهوية. وأضاف أحمد زايد، رغم أن الرياضة دائمًا بعيدة عن السياسة، إلا أن لها علاقة بمؤشرات التنمية والعلاقة بين أبناء الشعوب، وأكد أن الطابع السلمي للرياضة يدعم ذلك، فالرياضة ثقافة عالمية.

وقال د. محمد سالمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السياسة هي حقيقة من حقائق الوجود الإنساني، لا يمكن تجنبها، وأن كل المؤسسات الدولية للرياضة تؤكد رفضها الخلط والتداخل بين السياسة والرياضة، رغم ذلك هناك علاقة تبادلية بينهما.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان يوسف، مقررة لجنة الإعلام بالمجلس، إن الرياضة تعتبر أمنًا قوميًّا، والرياضة والثقافة والإعلام هي مثلث القوة الناعمة، أي أنهم يحدثون تغييرًا تامًّا دون استخدام عنف، لافتة إلى أن الرياضة بكل أنواعها جسر مهم للربط بين الشعوب.

وأكدت د. حنان يوسف، على الالتزام بأخلاقيات المهنة وألا يخلط الإعلامي الرياضي الخبر بالرأي، وأن يكون على مسافات متساوية من الفريقين، وعدم التعرض للأديان، أو البعد الشخصي للاعب، أو السخرية، وعدم التعصب، وأشارت إلى رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب مصر، وأكدت أنها موجهة لنا جميعًا، فلابد أن نعمل اصطفاف وطني لتقديم صورة مصر للعالم. وأوضح د. مسعد عويس عضو لجنة الشباب بالأعلى للثقافة، أن ما يحدث الآن هو رسالة رياضية من مصر فجر التاريخ الإنساني من أجل أن تدعو للسلام والمحبة ونبذ العنف والتطرف، والرياضة يمكن أن تكون لغة عالمية يتحدث بها الإنسان في كل مكان ومصدراً التسامح والمحبة بين الأفراد والمجتمعات.

