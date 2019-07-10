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تونس - «رويترز»: ضرب مهرجان قرطاج الدولي في تونس موعدا مع عشاق فن الباليه إذ يقدم لهم عرض «بحيرة البجع» للروسي بيتور إليتش تشايكوفسكي في افتتاح دورته الخامسة والخمسين الأسبوع المقبل. تقدم العرض فرقة باليه سان بطرسبرغ في الافتتاح يوم 11 يوليو وفي اليوم التالي أيضا. كما يقدم المهرجان عرضين آخرين للباليه، الأول من اليابان في 12 يوليو والآخر من الصين في الخامس من أغسطس.

وقال مدير المهرجان مختار الرصاع في مؤتمر صحافي يوم الجمعة إن برنامج الدورة الجديدة يشمل 32 عرضا تشمل جميع الفنون الموسيقية والغنائية والمسرحية. وعلى مستوى الغناء يشمل البرنامج حفلات للبناني راغب علامة والسوري ناصيف زيتون والتونسية ألفة بن رمضان والفلسطينية ريم تلحمي وغيرهم.

ومن تونس يعود عدنان الشواشي للوقوف على المسرح الروماني الأثري في قرطاج لأول مرة منذ 20 عاما في حفل يقام 24 يوليو، كما يشارك المطرب لطفي بوشناق يوم 28 يوليو بينما يكون الختام مع صابر الرباعي في 20 أغسطس. وعلى مستوى العروض المسرحية يقدم المهرجان يومي 15 و16 يوليو تموز النسخة الثانية من المسرحية الغنائية اللبنانية (ملوك الطوائف) لمنصور الرحباني من إخراج مروان الرحباني وبطولة هبة طوجي وغسان صليبا.

