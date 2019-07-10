آخر النهار

اضطرت الفنانة يسرا إلى تأجيل تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد «صاحب المقام « والذي تعاقدت عليه منذ فترة؛ نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها والدتها خلال هذه الفترة.

واتفقت مع المنتج أحمد السبكي على تأجيل مشاهدها إلى أغسطس المقبل.

وكانت يسرا صورت يوما واحداً فقط في الفيلم في مشاهد جمعت بينها وبين الفنان أسر ياسين.

من جهة أخرى تشارك يسرا في لجنة تحكيم جوائز «الأوسكار» ضمن فئة السيدات والتي تمثل 50 في المئة من الأعضاء، دعمًا من الأكاديمية لمشاركة المرأة، وذلك في الدورة الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار والمقرر إقامتها في 9 فبراير المقبل.

وتعود يسرا بـ «صاحب المقام» إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها فيلم «جيم أوفر» مع مي عز الدين، حيث قررت العودة إلى السينما بعد غيابها عن الدراما في رمضان الماضي.

