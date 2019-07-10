آخر النهار

خيال الأطفال واسع غير محدود وتفكيرهم مرتبط غالبا بالخيال لا بالمنطق وهو ما حفلت به مضامين مسرحية «فارس في عالم الدمى» التي قدمت مساء الاثنين على خشبة مسرح (الدسمة) ضمن المهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته السابعة.ودار جوهر المسرحية التي تقدمها فرقة مسرح الخليج العربي حول مجموعة من الأولاد مع معلمتهم الحريصة على مستواهم العلمي لكن التلميذ (فارس) متعلق بالدمى والقصص الخيالية التي تأخذه إلى أحلام خيالية ليواجه الخيال ويقارنه بالواقع الجميل. وفكرة المسرحية كما أفادت مؤلفة المسرحية فاطمة العامر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعتمد على تقديم مزيج من القيم للطفل في قالب فكاهي والتأكيد على ضرورة ترك العنان لمخيلة الطفل التي تجعله ينمي قدراته مستقبلا. ووفق العامر فإن «في داخل كل طفل رجلاً حنوناً وامرأة حنونة وقائداً ناجحاً وطائراً يريد أن يحلق فأطلقوا العنان لأطفالكم» لافتة إلى دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بتنظيم مهرجانات خاصة بالطفل ومنها المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي يعتبر أحد أهم المهرجانات الثقافية التي تحرص الفرق المسرحية على المشاركة فيه.من جانبه قال مخرج المسرحية خالد الكندري إن المسرحية تحكي عن الطموح الجميل حين يتحول إلى واقع في الحلم مبينا أن الرزق أحيانا يكون على هيئة قلوب يسوقها الله إلى الإنسان لتسعده وتصنع له رغم الظروف سعادة وحياة.

وقدم العرض المسرحي عدد من الممثلين وهم مشاري المجيبل وميثم الحسيني وكفاح الرجيب وأحمد خميس وعبدالرحمن الهزيم وعبدالرحمن الفهد وعبدالرحمن اليحيوح وفهد الأحمد وبدر الشعيبي.

ويتضمن المهرجان الذي يأتي برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري عروضا مسرحية إضافة إلى عرض اليوم وهي مسرحيات «لوسي والعجوز» و«الباندا» و««بائعة الكعك» وهذه الأخيرة مشاركة من قطر.كما يتخلل المهرجان ثلاث ورش مسرحية من تاريخ 6 إلى 10 يوليو من الساعة 5 إلى 8 مساء وهي ورشة أطفال (أزياء من تصميمي) من عمر 8 - 12 من تقديم بشار الياسين وتقام على مسرح الشامية وكذلك ورشة أطفال (الجذاذة الفنية لورشة التحريك) من عمر 8 - 21 ويقدمها حسان السلامي ونهاد التواتي على مسرح الدسمة وورشة أطفال (صناعة العرايس) من عمر 8 - 12 وتقدمها جيهان اللجمي على مسرح الدسمة.ويهدف المهرجان العربي لمسرح الطفل الى غرس القيم الثقافية والفنية والتراثية لدى الاطفال مترجما حرص المجلس الوطني على تقديم ما يغذي عقول هذا الجيل القادم من جرعات مسرحية مناسبة يستفيد منها الأطفال والناشئة خلال عطلتهم الصيفية.

