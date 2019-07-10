آخر النهار

القاهرة- «النهار»: قضت محكمة مصرية بحبس وجدي فؤاد عبد الحميد - شقيق الفنان المصري محمد فؤاد - وذلك بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت، في القضية التي أقامها المستشار القانوني للشركة ضده بصفته صاحب شركة هاي فيدليتي حيث اتهمه بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة من الشركة المجني عليها بزعم تسليم ألبوم غنائي من أداء شقيقه الفنان محمد فؤاد. وترجع تفاصيل القضية لعام 2012، حين تعاقد وجدي فؤاد مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات أخيه على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وبناء على بيان سابق من الشركة المجني عليها فقد تمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور وهو ما لم يحدث حتى عام 2018، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.

وصرح المستشار القانوني لشركة قنوات نزيه علي مسعود بأن هذا الحكم هو حكم حضوري وأن أحد أهم أسباب صدوره بهذا الشكل هو إنكار الفنان محمد فؤاد - في وقت سابق في بيان تم بثه للعديد من المواقع والصحف ملكية أخوه وجدي فؤاد عبد الحميد وشركة هاي فيديلتي لهذا العمل».

وتبين للمحكمة أن المدعى عليه لا يملك أو مرخص له الحقوق الرقمية للعمل محل التعاقد، وحكمت المحكمة بحبس وجدي فؤاد «صاحب شركة هاي فيدليتي» ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه مصري وتعويض مدني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت قدره 10001 وإلزام المدعى ضده بأتعاب المحاماة.

