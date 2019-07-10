آخر النهار

من الثنائيات الإذاعية التي تمنح جمهور الإذاعة، وبالذات، عبر إذاعة «المارينا إف.إم» مساحة من الفرح.. والمتعة.

ثنائي يتحرك بعفوية وعذوبة، وفي الحين ذاته باحترافية إعلامية،تمثل مرحلة متجددة من النبض الإعلامي.

عبر «نغم الصباح» أصبح لي شخصيا موعد متجدد يأخذني كل صباح، ويأخذ المئات ولربما الآلاف من المستمعين في الكويت وخارجها، خصوصا، جمهور «المارينا إف. إم» الى فضاءات من المتعة الإذاعية، حيث تؤكد الإذاعة بأنها لاتزال قادرة على اجتذاب المستمع وإمتاعه.

وفي هذه المحطة نتحدث عن الثنائي طلال ملك ونوف السلطان، وكلاهما يمثل نهجاً يكمل ويثري الآخر، طلال باحترافيته ولياقته وقبل كل هذا وذاك الصيغ المتطورة التي يقدمها من حيث التجديد والعبور الى المستمع وتقليص المسافات.

وهكذا هي الفنانة الإعلامية نوف السلطان التي أرصدها مسرحياً، منذ سنوات، وتلفزيونياً خلال المواسم الأخيرة، وها هي اليوم تؤكد علو كعبها إذاعياً، بالذات، حينما تكون الى جوار إعلامي يؤمن بأن الثنائي تكامل وليس تنافساً.. وان الثنائي حالة إبداعية لا تكتمل إلا بالتعاون.. والتنسيق والاشتغال المشترك.

أستمع الى الكثير من الثنائيات..ولكن مع طلال ونوف.. هناك معادلة كيميائية اسمها التكامل.. والتعاون من أجل إمتاع المستمع.

وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

