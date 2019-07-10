آخر النهار

حالة من الحزن سيطرت على نجوم هوليوود بعد رحيل الممثل الشاب كاميرون بويس، البالغ من العمر 20 عاماً، الذي توفي أثناء نومه، نتيجة إصابته بنوبة مرضية كان يُعالَج منها، وفقاً لما نشره موقع مجلة «فارايتي». مجموعة كبيرة من النجوم نعوا «بويس»، الذي بدأ حياته المهنية في التاسعة من عمره، من بينهم النجم الأمريكي آدم ساندلر، الذي شاركه الجزء الأول والثاني من فيلم «Grown Ups»، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «صغير جداً، مضحك جداً وجميل جداً، كان من أجمل الأطفال وأكثرهم موهبةً ولطفاً، قلوبنا مكسورة». كما قدم رئيس مجلس إدارة «ديزني»، والرئيس التنفيذي للشركة، روبرت إيجر، التعازي لعائلة الممثل، الذي ظهر في عدد من البرامج التليفزيونية لقناة «ديزني»: «تنعي شركة والت ديزني فقدان كاميرون بويس، الذي كان صديقاً للكثيرين منا، كان مليئاً بالموهبة والحياة، صلواتنا لعائلته». حرص أصدقاؤه وزملاؤه على نشر صورهم برفقته من كواليس أعمالهم الفنية.

