إضاءات

أكد الفنان رامي صبري سعادته بردود الأفعال الكبيرة التي وصلته عن أغنيته الجديدة « حاول تنساني» التي طرحها أخيراً . وقال خلال تصريحات صحافية، الجمهور دائماً يفضل الأغاني الرومانسية و الهادئة التي أقدمها له و دائماً يكون توقعي أن هذه النوعية سيتفاعل معها الجمهور بشكل كبير و هذا ما حدث في أغنية «حاول تنساني» التي طرحتها أخيراً . وأضاف أن أغنية «حاول تنساني» لا يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسيقوم باختيار أغنية منفردة أخرى من الألبوم ليصورها على طريقة الفيديو كليب. وعن موعد طرح ألبومه قال «صبري» ، انه سيطرح بعد انتهاء بطولة إفريقيا مباشرة ونقوم بنشر الدعاية الخاصة 1 أغسطس المقبل، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور . يذكر أن المطرب رامي صبري أحيا أخيراً واحدة من أقوى حفلات هذا العام داخل أكاديمية الفنون احتفالا بالطلاب وتحت رعايه رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكي.

