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عبرت الفنانة المتميزة نورالغندور عن سعاتها الغامرة بنجاح مجموعة الأعمال الفنية التي قدمتها خلال الموسم الرمضانى وأيضا عيد الفطر المبارك، أكدت في تصريح لـ «النهار» ان تجسيد شخصيتي «إقبال»و«سبيكة» في مسلسل «دفعة القاهرة» مثلت حالة من التحدي ضمن العمل الذي وصفته بـ «حالة إبداعية متكاملة».

كما أشارت الى انها تقضي هذه الأيام إجازة قصيرة،بعدها تعود لأعمالها الدرامية الجديدة.

وفي مستهل حديثها مع «النهار» قالت الفنانة نور الغندور:

- أقضي إجازة قصيرة هذه الأيام، بعد موسم مزدحم بالعمل، وبعدها أعود لتصوير عمل درامي جديد بعنوان «الجمان» من تأليف د. علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال وفي العمل حشد متميز من النجوم، وسيكون جاهزا للعرض مع نهاية العام الحالي. ومن السابق لأوانه الحديث عن العمل وتفاصيله..كل ما أستطيع أن أقوله بانني أجسد شخصية جديدة شكلا ومضمونا.

وتنتقل الفنانة نور الغندور للحديث عن مسلسل «دفعة القاهرة» بقولها:

- «دفعة القاهرة» حالة إبداعية متكاملة على صعيد المضامين والأحداث والشخوص والإخراج والمشهديات الإبداعية، وهكذا الأمر على صعيد الإنتاج، الذي تعاون من أجل تسخير جميع الظروف والإمكانات، لإنجاز هذا العمل المتميز، الذي استطاع أن يحصد كثيراً من النجاح والنسبة العالية للمشاهدة وأيضاً الحضور الإعلاني.

وتتابع:

- «دفعة القاهرة» فريق عمل وأسرة واحدة راحت تتكامل عبر تعاونها لإنجاز هذه التجربة التي أعتبرها إضافة في رصيد الدراما الكويتية والخليجية والعربية بشكل عام. وما يهمني الحديث عنه في هذه المحطة هو أن تجسيد شخصيتي «إقبال» و«سبيكة» مثلت حالة من التحدي، لاختلاف الشخصيتين شكلاً ومضموناً، حتى رغم أن شخصية غابت ضمن أحداث وسياق العمل، إلا أن حالة التقمص المشتركة للشخصيتين كانت تتطلب جهداً مضاعفاً، حتى رغم التقنيات الفنية التي جمعت بينهما، إلا أن الأمر كان يتطلب درجة عالية من الدقة في الأداء والحركة وحتى النظرة لضبط الأمور وتقديمها بشكل مقنع، وهنا أشيد بفريق العمل بقيادة المخرج علي العلي وفريقه الفني والتقني حيث تم تصوير العمل في ستديوهات مدينة الإعلام في القاهرة وسخرت له جميع الإمكانات.

وتنتقل للحديث عن مسرحية الأطفال «زين والأقزام الثمانية» وهي من تأليف الكاتبة المبدعة هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبود وبطولة بشار الشطي وفاطمة الصفي وحمد أشكناني وعلي كاكولي ومروى بن صغير وفرقة شباب وشهد العميري وغيرهم.

وتتابع:

- «زين والأقزام الثمانية» استمرارية للمشروع الفني الذي تبنته «زين» للاتصالات وراح يتواصل عبر مجموعة من المضامين التربوية والاجتماعية في إطار من المتعة والدهشة الفنية التي يقدمها المخرج سمير عبود وفريقه الرائع، وأيضاً الدعم الإنتاجي لزين للاتصالات وجوي برودكشنز.

وفي المحطة الأخيرة تقول الفنانة نور الغندور:

- أيام قليلة وسينطلق تصوير عملنا الجديد «الجمان» وأثمن دعمكم الإعلامي ومتابعتكم.. كما سيعرض لي في أكتوبر المقبل عمل سينمائي روائي جديد بعنوان «يا بعدة».

