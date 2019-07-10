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بعد تعافي دانيال كريج، من الإصابة في أربطة الكاحل، استكمل صناع فيلم «بوند 25» التصوير وسط تأكيدات من الجهة المنتجة بطرح الفيلم في موعده دون تأخير. وخلال التصوير، شوهد «كريج» في لندن وهو يسير على ساقيه دون مساعدة، وبكامل أناقته خلال تصوير مشاهده في الفيلم، وسط استقبال حافل من سلاح الفرسان بالجيش البريطاني، بحسب «بيبول» الأميركية، حيث كان قد أصيب أثناء تصوير أحد المشاهد في جامايكا، مايو الماضي.

وذكرت «بيبول» أن «كريج»، البالغ من العمر 51 عامًا، كان قد شوهد الشهر الماضي وهو يسير على عكاز في مطار «جون كينيدي» بنيويورك، بعد خضوعه لعملية جراحية جراء الإصابة، ولكنه عاد سريعًا واستأنف التصوير خلال فترة إعادة التأهيل المحددة لمدة أسبوعين.

وخطف «كريج» الأنظار إليه بظهوره الأنيق كما اعتاد في أفلامه السابقة من سلسلة «بوند»، حيث كان يرتدي بدلة رمادية اللون مع ربطة عنق زرقاء داكنة وقميصاً أبيض وحذاء أسود بالإضافة إلى نظارات شمسية حمراء.

وبدا مسرورًا بالعودة وكانت صحته جيدة بالرغم من الخدش الواضح في شفتيه الناتج عن الإصابة، بحسب «ذا صن» البريطانية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم في تغريدة لها عبر تويتر، مقطع لفيديو ظهر فيه «كريج»، وهو يقود سيارة «Aston martin V8»

الطراز المفضل لدى العميل 007- في أحد شوارع مدينة «وستمنستر» بلندن، بينما كانت الشوارع تصطف بالسيارات إلى جانب المصورين وطاقم العمل.

