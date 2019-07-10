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تخلى منظمو مهرجان «افرو فيوتشر» الموسيقي في ديترويت عن قرارهم مضاعفة ثمن التذكرة للاشخاص البيض بعد اثارة جدل كبير حول هذه السياسة التي وصفت بالعنصرية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان منظمو المهرجان المقرر اقامته في 3 اغسطس قد اعلنوا ان ثمن البطاقة ستكون 10 دولارات «للاشخاص الملونين» فيما تكلف «الاشخاص البيض» 20 دولارا اذا تم شراؤها مبكرا، و20 دولارا و40 دولارا على التوالي اذا اشتروها في وقت اقرب الى تاريخ المهرجان.

وأوضحوا خلال اعلانهم عن المهرجان «لقد حددت اسعار التذاكر بهذا الشكل لضمان توفير فرص متساوية للمجتمعات الاكثر تهميشا للاستمتاع بنشاطات تنظم في مجتمعهم ديترويت التي يسكنها غالبية من السود.

لكن هذه السياسة اثارت انتقادات حادة من البيض وبعض السود واعلنت مغنية الراب في ديترويت المعروفة باسم تايني جاغ، انها لن تحضر العرض بسبب هذه السياسة.

وقد اجبر ذلك الامر المنظمين وهم مجموعة مجتمعية تسمى «أفرو فيوتشر يوث» على التخلي عن سياستها وتوحيد اسعار التذاكر بـ 20 دولارا.

وقالت المنظمة ادريان ايرز ان السعر الاصلي حدد بهدف انصاف السود.

وكتبت على «تويتر» في كثير من الاحيان عندما تنظم نشاطات في ديترويت يشتري اشخاص من خارج هذا المجتمع ارخص التذاكر لانهم يملكون القدرة المالية وبالتالي تبقى التذاكر الاغلى الخيارات الوحيدة.

وقالت فرانشيسكا لاماري المشاركة في التنظيم لصحيفة «ديترويت مترو تايمز» المحلية «لم تحدد اسعار البطاقات بهذا الشكل لاقصاء الاشخاص البيض من الحضور».

