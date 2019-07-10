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صدم خبر وفاة نجم ديزني الشاب الأميركي، كاميرون بويس، الكثيرين من محبيه، حيث توفي بويس عن عمر يناهز الـ20 عاما، وجاءت الوفاة أثناء نومه.

وأكدت وفاة الممثل من قبل عائلته مساء السبت الماضي، وتم الإعلان عن سبب الوفاة بسبب صراع مع المرض، وقالوا «توفي في نومه بسبب نوبة تشنجات كانت نتيجة لحالة طبية مستمرة كان يعالج من أجلها»، بحسب ما نقلته «الإندبندنت».

وولد بويس في لوس أنجلوس، في 28 يونيو 1999 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة بدأ مشواره الفني في عام 2008 وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة، ومن أبرزها «Austin&Ally» و«Ultimate Spider-Man» و«Liv and Maddie» و«Descendants» و«Code Black» وغيرها.

