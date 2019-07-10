فاطمة غيث عبدالله اليوسف، زوجة محمد سليمان السمحان، 71 عاماً، شيعت، الرجال: الرميثية، ق9، شارع أبوحنيفة، م23، ت: 66161610، النساء: السلام، ق7، ش714، م19، ت: 66690466

هادي مبارك مرزوق بن مشحن العازمي، 79 عاماً، شيع، الرجال: الفردوس، ق6، بجوار مسجد العدواني، ت: 97944441، النساء: الفردوس، ق6، الشارع الأول، ج6، م20، ت: 66558960

شريفة إبراهيم عبدالعزيز الأحمد، زوجة عبدالكريم أحمد عبدالله الأحمد، 65 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق4، ش46، م2، ديوان الأحمد، ت: 66655660، النساء: بيان، ق6، ش2، م44، ت: 99614245

رجب عبدالوهاب أحمد الفيلكاوي، 84 عاماً، شيع، الرجال: هدية، ق5، ش27، م17، ت: 55037778، النساء: فهد الأحمد، ق3، ش333، م82

عبدالخضر علي حسين إبراهيم، 90 عاماً، شيع، الرجال: مسجد السيد عبدالله العالم، شرق، بجانب حسينية معرفي القديمة، ت: 99611639، النساء: الجابرية، ق7، ش2، م59

فوزية عبدالكريم قاسم البلوشي، زوجة حمود دغيمان المطيري، 60 عاماً، شيعت، حسينية الحيدرية، السالمية، ق12، شارع سبأ، م220، ت: 55629166 - 66073646

إنا لله وإنا إليه راجعون