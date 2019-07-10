الأزمنة و الأمكنة

نتناول في مقالين استعراض بعض ما حدث في ماضي الكويت القريب. وسوف نستأنس في كل ما نقدمه بمصدر موثوق لا يتطرق إليه الشك، لأننا سوف نرجع إلى أعداد من جريدة الكويت اليوم، التي ضمّت كثيراً من البيانات عن كل ما كانت الحكومة ترغب في إبلاغه للشعب، وهذا يشتمل على الأنظمة المستحدثة والقوانين وبعض القرارات المهمة والمراسيم الأميرية. وكل ما سوف نذكره من هذه الجريدة، مما صار إصداره قبل سنة 1961م حين ألغيت في اليوم التاسع عشر لشهر يونيو من هذه السنة الاتفاقية التعاقدية بين الكويت وبريطانيا، فاتجهت الكويت إلى طريق الاستقلال، وصارت تدير أمورها بحرية تامة، وكان أبرز ما ظهر في النصف الثاني من السنة التي ذكرناها، قيام المجلس التأسيسي وصدور الدستور الكويتي، وقيام مجلس الأمة بعد ذلك وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالإعلام عن الأعمال الحكومية أو القرارات الملزمة التي تتخذها الجهات المختصة، فقد كان الإجراء القديم يقتضي وَضْعَ إعلانات ورقية تلصق في مكان ما من السوق، حيث يتكاثر الناس فيطلعون على المراد أن يطلعوا عليه. وكانت هناك عدة مواقع لوضع هذه الإعلانات منها - وهو أشهرها - الموقع القريب من الصرافين وهو المقابل للساحة المواجهة لسكة ابن دعيج.

ولما تكاثرت الإعلانات بتكاثر الجهات المعلنة واتساع الأعمال في البلاد مع حاجة بعض الناس إلى الاحتفاظ ببعض تلك الإعلانات، فقد قَرَّ الرأي الحكومي على أن تصدر جريدة رسمية تمثّل البلاد، وتعلن من خلالها جميع إعلانات الدولة، وتصدر فيها التوجيهات وبعض الأخبار التي يهم المواطنين أن يطلعوا عليها.

وكان إصدار هذه الجريدة عملاً جيداً، فقد سهلت إيصال المعلومات إلى الناس. وكفلت متابعة المعلومات التي ترد فيها حتى ولو بعد وقت. وصارت مع مرور الزمن كتاباً موثوقاً لتاريخ الكويت. وها نحن اليوم نعود إلى بعض أعدادها القديمة فنرى مصداق ذلك.

***

صدرت جريدة الكويت اليوم باعتبارها «جريدة رسمية أسبوعية» في سنة 1954م. واتخذت لها خطاً سارت عليه فهي تنقل إلى قرائها كل ما يخطر ببال الناس، وكل ما يجب التنبيه إليه، وكذلك النهي عنه. وتنشر الأنظمة المستجدة والقوانين والمراسيم الأميرية. وكل ما يتعلق بالحياة العامة في البلاد.

اتخذت لها منذ صدورها غلافاً مميزاً يضم خريطة الكويت وبعض المظاهر العمرانية، وذلك على أرضية زرقاء تمثّل ماء الخليج وجون الكويت. وقد قامت عند الحاجة إلى ذلك بما يلي:

- الدفاع عن قضايا الكويت بصورة عامة، ودعوة الشعب الكويتي إلى التكاتف في وجه العدوان مهما كان.

- الإعلان عن استقلال الكويت ونشر البيانات المتعلقة بذلك، ومنها الكلمة التي وجهها أمير البلاد الأسبق إلى المواطنين بهذه المناسبة، وصور تبادل وثائق إلغاء الاتفاق التعاقدي مع بريطانيا.

بداية الفكرة اقتراح قُدِّم إلى اللجنة العليا التنفيذية، وهي كما هو واضح من اسمها ذات أهمية في إدارة الشؤون العامة في البلاد، فهي بمثابة مجلس الوزراء في ذلك الوقت التي لم تنشأ فيه الوزارات بعد، وقد أقرّت هذه اللجنة الاقتراح المطروح لما وجدته فيه من جدوَى، فصدر بذلك بيان عنها بتوقيع سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد - في وقتنا هذا - حفظه الله، وكان نص البيان المشار إليه هو الذي وُضع جُزْءٌ منه في العدد الأول من هذه الجريدة:

«إن إنشاء جريدة رسمية ليس بالشيء الجديد بالنسبة للأقطار المتمدِّنة، بل يمكن القول إن مثل هذا الأمر أصبح ضرورة مُلِحَّةً لاسيما في بلد ناشئ... ولن يقتصر عمل جريدتنا هذه على نشر القوانين والمراسيم، وإنما ستكون مرجعاً ثابتاً لجميع أعمال الدوائر الرسمية».

احتضنت دائرة المطبوعات والنشر برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذه الجريدة، وكان صدورها مدعاة لاتساع عمل هذه الدائرة فنشأت مطبعة الحكومة وهي مطبعة كبرى بمقاييس تلك الأيام، كما نشرت الدائرة كتباً من كتب التراث العربي، وأصدرت المجلة التي (كُنَّا) نفخر بها وهي «مجلة العربي»، ثم أصدرتْ مجلة «الكويت»، وأشرفت على دار الإذاعة الكويتية، وأنشأت تلفزيون الكويت، وسارت في تقدم إلى أن جرى تحويلها إلى وزارة تحت اسم وزارة الإرشاد والأنباء، ثم تغير اسمها إلى: وزارة الإعلام.

****

شهدت سنة 1958م نشاطاً كبيراً ومتنوعاً عمّ البلاد كلها، وجاء في وجوه كثيرة من وجوه العمل على رقي الكويت وازدهارها، وكما قلنا قبل قليل فإن جريدة الكويت من الشُّهُودِ على هذه المرحلة ومسجِّلي تاريخها، وهي مرجع يتغاضى عنه عدد من الناس الذين تهمهم معرفة تاريخ هذا الوطن.

وللتدليل على تنوع ذلك النشاط وقوته فإننا لا بد وأن نذكر بعض ما حدث قبل أن نعود إلى ما ورد في الجريدة التي سوف تكون أساس بحثنا:

- بدأت نتائج البحث عن الآثار في جزيرة فيلكا بالظهور في هذه السنة وكانت بعثة آثارية قد قدمت من الدنمارك لهذا العرض، وأنجزت عملها، بالحصول على آثار تعود إلى العصر البرونزي، ثم قامت بنشر أعمالها. وكانت إدارة معارف الكويت - آنذاك - هي المسؤولة عن الآثار، وهي التي تتابع عمل اللجنة المذكورة. وقد استمرت الدائرة بعد ذلك في عملها إلى أن جرى تحويلها إلى وزارة هي وزارة التربية، وهنا أحيلت أعمال الآثار إلى متحف الكويت الوطني الذي صار ملحقاً بوزارة الإعلام. تم أُلحق بالمجلس الوطني للتعاون والفنون والآداب.

- حدث فيما يتعلق بالنفط تشغيل مصفاة ميناء عبدالله، ومنحت حكومة الكويت حق التنقيب عن النفط لإحدى الشركات.

- وفي اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر بُنيت أول ناقلة من ناقلات النفط، ووصلتْ إلى البلاد من أجل استخدامها في نقل النفط الكويتي.

وفيما يتعلّق بالشؤون الثقافية فقد حدث ما يلي:

- صدر العدد الأول من مجلة (العامل) عن دائرة الشؤون الاجتماعية. وهي مجلة شهرية.

- تأسست في هذه السنة الرابطة الأدبية، وقد تزامن قيامُهَا مع انعقاد مؤتمر الأدباء العرب الرابع في الكويت.

- وصدر العدد الأول من مجلة العربي في اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر، وكان رئيس تحريرها آنذاك هو الدكتور أحمد زكي.

- تم إنتاج أول فيلم سينمائي، كان تصويره وتحميضه في الكويت، وهو فيلم دعائي أنفقت على إنتاجه شركة نفط الكويت.

ومما يلفت النظر من أحداث هذه السنة (1958م)، قيام حاكم العراق في ذلك الوقت المدعو عبدالكريم قاسم في اليوم الثاني عشر من شهر مايو بإرسال رسالة خطية إلى حكومة الكويت يبدي فيها رغبته في تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وقد جاءت الرسالة من وزارة الخارجية العراقية بناء على تعليمات رئيس تلك الدولة.

والسبب الذي جعلنا نعتبر هذا التصرف لافتاً للنظر أن عبدالكريم قاسم أعلن في اليوم السادس والعشرين من شهر يونية لسنه 1961م دعواه بأن الكويت جزء من العراق، وكأنه شخص آخر غير الشخص الذي أرسل رسالة يوم الثاني عشر من شهر مايو لسنة 1958م، وقد كان لادعائه هذا أثر كبير في البلاد وانقطاع للعلاقات بين البلدين لمدة طويلة.

****

هنا نعود إلى جريدة الكويت اليوم الرسمية فننظر إلى ما سجلته خلال صدورها من معلومات صارت من مظاهر بتاريخ الكويت ولنبدأ بسنة 1958م.

- جاء في العدد رقم 202 الصادر في اليوم السابع من شهر ديسمبر لسنة 1958م ملحق يضم قانوناً مُهمّاً ينظم الطيران المدني عندنا، وكان بعنوان: «قانون بشأن الملاحة الجوية وتنظمها في إمارة الكويت».

وقد بدأ القانون بمقدمة نصّت على ما يلي:

«لا يُسمح لغير الطائرات المسجلة في الأراضي الكويتية بعبور أو النزول في الأراضي الكويتية إلا بترخيص من رئيس الأمن العام، ورئيس الطيران المدني نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأي طائرة غير كويتية لا يسمح لها بأخذ أو إنزال ركاب أو بضاعة في أي مكان داخل الأراضي الكويتية، ما دام هؤلاء الركاب أو البضاعة منقولة بأجر إلا بتصريح من دائرة الطيران المدني الكويتي المشار إليها فيما بعد بكلمة (الإدارة) وهي تعطي التصريح بناء على السلطة المخولة إليها. على أن يلتزم الناقل بكافة الشروط».

وبعد هذا المدخل المهم تأتي بيانات تسجيل الطائرات وتسجيل علاماتها، وبيان كيفية عملية التسجيل ومن يحق له تسجيل طائرة باسمه في الكويت، ثم في الختام يأتي بيان جنسية الطائرة وكل ما يتعلق بها.

وقد صدرت فيما بعد هذا القانون عدة قوانين منظمة لشؤون النقل الجوي منها:

أ - قانون أنظمة الملاحة الجوية المدنية في دولة الكويت رقم 30 لسنة 1960م.

ب - قانون تنظيم سوق النقل الجوي الصادر برقم 31 لسنة 1987م.

- وفي ملحق آخر جاء مع العدد الصادر في اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر لسنة 1958م نقرأ بياناً بخصوص مشروع حيوي مهم، وذلك أن دائرة الكهرباء العامة (وزارة الكهرباء والماء حالياً) قد أبدت حاجتها إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من أجل تزويد البلاد بمزيد من الطاقة الكهربائية، وتتكون المحطة المطلوبة من وحدتي توليد توربينيتين بُخاريتين قوة كل واحدة مِنْهُمَا 30 ميجاوات، ومعهما محولات ومرفقات أخرى.

وفي الملحق المذكور ما يدل على أنه قد تم الإعلان عن مناقصة في هذا الشأن، وتم تلقي العروض الخاصة بها من ثلاث عشرة شركة لها وكلاء كويتيون، وقد تلقت الوزارة المعنية هذه العروض، وقدمتها إلى لجنة مختصة بحضور ممثلين عن إدارة المالية ودائرة الكهرباء والماء ودار الهندسة المشرفة على المشروع. وبعد أن تم الاطلاع على العروض المقدمة كُلِّفت الشركة المشرفة بموجب هذا اللقاء بدراسة كل ما تقدّم به أصحاب العروض وتقديم اقتراحاتها بهذا الخصوص، إلى رئيس دائرة الكهرباء العامة، على أن يكون من ضمن ما هو مطلوب منها التأكُّد من مطابقة العروض المقدمة للمواصفات الواردة - أصلاً - في إعلان المناقصة، مع بيان التوصيات اللازمة لهذا الشأن حتى تتمكن الإدارة المختصة من إرساء المناقصة على من يقع عليه الاختيار، فيتم تكليفه بالعمل.

ومما يجدر بنا ذكره الآن هو أن دائرة الكهرباء العامة قد أطلق عليها فيما بعد اسم: دائرة الكهرباء والماء، وحملت هذا الاسم إلى أن جرى تحويلها إلى وزارة.

وقد استمرت في نشاطها الخاص بتزويد البلاد بالمياه العذبة والكهرباء. ولقد كان الحصول على مياه الشرب من أصعب ما يعانيه المواطنون، ولكن هذه الدائرة النَّشطة وضعت نصب عينيها حل هذه المعضلة، ومن أجل ذلك فإنَّهَا قد بدأت في الاستفادة من مياه البحر بعد تحويلها إلى مياه عذبة صالحة للطبخ والشرب وغير ذلك.

وقد ابتدأ إنتاج أول عشر مقطرات تتولى تحلية مياه البحر في اليوم الأول من شهر مارس لسنة 1953م.

****

وبهذا نأتي إلى نهاية سنة 1958م، وننتقل مع جريدة الكويت اليوم الرسمية إلى سنة 1959م، حيث نبدأ بشهر فبراير من تلك السنة، ففي اليوم الأول من هذا الشهر وجدنا وقائع جلسة مجلس الإنشاء ذات الرقم (432) التي جرت في صباح يوم الإثنين التاسع عشر من شهر يناير لسنة 1959م، وكانت برئاسة الشيخ فهد السالم الصباح.

وقد جرى في هذه الجلسة بحث موضوع تحويل النفايات إلى أسمدة، وفي محضر الجلسة رسالة من نائب مفتش الأشغال العامة إلى رئيس دائرة الأشغال العامة يذكر فيها كاتبها أن مجلس الإنشاء قد اتخذ قراراً بالموافقة على المشروع المشار إليه، وذلك على أساس أن تتم له تجربة لمدة سنة، ينظر بعدها في الأمر على ضوء نتيجة التجريب.

وجاء في الرسالة المشار إليها:

«على أثر موافقة مجلس الإنشاء بقراره رقم 1952 / 348 على تنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى أسمدة كتجربة لمدة سنة، يُقَدَّمُ بعدها تقرير مُفَضَّل إلى مجلس الإنشاء، يتناول مدى نجاح التجربة ويتضمن المصروفات التي دفعت لها، والأسمدة التي نتجت عنها».

وقد تبيّن أن النوعية المنتجة من هذه السماد كانت جيدة، بل هي أفضل من النوع المستورد، إضافة إلى أن المشروع كان ناجحاً من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى الفائدة الصحية التي تأتي نتيجة للقضاء على الروائح الكريهة المؤدية إلى تكاثر الحشرات ولا سيما الذباب.

وأشار الخطاب إلى أن المشروع عندما ينفذ بصفة نهائية فإنه سوف يكون على أحدث الوسائل من حيث تقطيع المواد وتجهيزها وتخميرها وتحويلها إلى سماد وبذلك تزداد الكمية وتقل التكلفة.

وأخيراً فإن آخر مقترح في الخطاب يدعو إلى أن يكون موضع المصنع الذي تُنظر الموافقة عليه نهائياً إلى مكان بعيد عن السكان من باب الوقاية والحرص على نقاء البيئة في المساكن.

وقد تم الاتفاق على قيام هذا المشروع وفق الشروط التي وردت في الخطاب المشار إليها.

وبهذه المناسبة فإن مما يبدو أن هذا المشروع المهم لم ير النور على الصورة التي كانت متوقعة على الرغم من الاهتمام الكبير به، والحاجة الماسة إليه، يدلنا على ذلك أن دائرة بلدية الكويت قد اتجهت بعد ذلك بزمن إلى إقامة مشروع مماثل، ونحن لا ندري عن مصيره شيئاً في هذا الوقت.

أما مجلس الإنشاء فقد كان مجلساً شبه فني يشرف على الأعمال الإنشائية المهمة في البلاد قبل قيام مجلس الوزراء، وكانت جريدة الكويت اليوم تنشر وقائع اجتماعاته بصورة دائمة، كما تنشر البيانات والإعلانات التي تصدر عنه.

وفي الجلسة التي سبقت الإشارة إليها بيان عن قرية مؤقَّتَة كان يطلق عليها اسم مدينة العمال وذلك أن البلاد كانت تستقبل أفواجاً كثيرة من العمَّال الذين يأتون - أحياناً - بدون عائلاتهم، فرأت الدولة أن تخصص موقعاً تُنشئُ فيه مساكن مؤقتة لهؤلاء الناس، وقد اختير الموقع الذي حلّت محلّة منطقة الصليبخات، على طريق الجهراء.

وفي الجلسة تنويه بهذا المشروع وإضافة إلى ما كان مقرراً له من قبل؛ وذلك بزيادة سكن العزاب وإنشاء وحدات خاصة بالمتزوجين، ثم بعد أن انتهت الجهات المختصة (دائرة الأشغال العامة) من بدء المرحلة الأولى من العمل قدّمت مقترحات بإنشاء وحدات خدمة لهذه المساكن منها مركز للشرطة وآخر للبلدية، ومستوصف ومسجد وعدد من الدكاكين.

وبناء على ذلك فقد قرر المجلس زيارة ما تم إنجازه من المشروع تمهيداً لاعتماد المقترحات الإضافية التي بدا أنه لا بد منها.

وفي جلسة مجلس الإنشاء المذكورة كان هناك مشروعان مهمان هما:

- واجهات شارع فهد السالم. وهي الواجهات التي حُوِّل بإنشائِها ذلك الممر إلى شارع تجاري مهم.

- منطقة الجابرية، وكان الأمر بشأنها لا يتعدى دراسة الموقف من حيث الحاجة إلى المساكن، وحين رأى المجلس أن في البلاد مواقع أخرى شاسعة لم تسكن فإنه أجل تنظيم منطقة الجابرية إلى ما بعد.

****

وفي اليوم الثامن من شهر فبراير لسنة 1959م صدر مرسوم أميري بتوزيع الأعمال على رؤساء الدوائر الحكومية وهذا هو نص المرسوم:

نحن حاكم الكويت، بفضل الله وحسن توفيقه

بناء على ما عرضه علينا مجلسنا الأعلى وموافقتنا عليه

نرسم بما هو آت:

1 - الشيخ عبدالله المبارك الصباح رئيساً للشرطة والأمن العام.

2 - الشيخ فهد السالم الصباح رئيساً للأشغال العامة والبلدية.

3 - الشيخ صباح السالم الصباح رئيساً للصحة العامة.

4 - الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيساً للمالية وأملاك الحكومة ويمثلنا لدى شركات النفط.

5 - الشيخ جابر العلي الصباح رئيساً للكهرباء والماء والغاز.

6 - الشيخ سعد العبدالله الصباح نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام.

7 - الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيساً للمطبوعات والشؤون الاجتماعية.

8 - الشيخ خالد العبدالله الصباح رئيساً للجمارك والميناء.

9 - الشيخ مبارك الحمد الصباح رئيساً للأوقاف والأيتام.

10 - الشيخ مبارك العبدالله الصباح رئيساً للبرق والبريد والتلفون.

11 - الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيساً للمحاكم والمعارف.

هذا ما به رسمنا فيجب تنفيذه حسبما تقتضيه مصلحة البلاد والله ولي التوفيق.

حرر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب سنة ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين هجرية الموافق اليوم السابع من شهر شباط (فبراير) سنة ألف وتسعمائة وتسع وخمسين ميلادية.

عبدالله السالم الصباح

****

وكانت دائرة الشؤون الاجتماعية قد قامت بإجراء تعداد للسكان في سنة 1957م، وقامت هذه الدائرة بنشر بيانات كاملة عن مخرجات الإحصاء نذكر منها ما يلي:

قدّم الإحصاء رئيس دارة الشؤون الاجتماعية، وكان في ذلك الوقت هو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله، وقد جاء في التقديم ما يلي نصاً:

«أصدرت دائرة الشؤون الاجتماعية نشرة تتضمن عدداً من الجداول الإحصائية التفصيلية الخاصة بنتائج تعداد سكان الكويت الذي أجرى في أوائل سنة 1957م.

والجداول المعروضة في هذه النشرة تشتمل على توزيع السكان: كويتيين وغير كويتيين في كل مدينة وقرية بحسب النوع (ذكوراً وإناثاً) والديانات والجنسيات، وكذلك توزيعهم بحسب النوع والأعمال والحالة العلمية والحالة الزوجية.

كما تشتمل النشرة على توزيع السكان غير الكويتيين المولودين خارج الكويت بحسب جنسياتهم والمدد التي أقاموها في الكويت.

ولما كانت هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها مثل هذه المعلومات التفصيلية عن أهم صفات سكان الكويت، فإن الدائرة ترجو أن يستفيد منها، وَيَسْتَرْشِدُ بها جميع المسؤولين والمختصين، في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الكويت.

ويسر الدائرة أن تتلقَّى أيّ أسئلة أو استفسارات بخصوص عملية التعداد، والنتائج التي تشتمل عليها هذه النشرة وستنشر الأسئلة والردود عليها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

«والدائرة على استعداد لإعطاء نسخة من نشرتها الإحصائية لكل من يتقدم لطلبها».

وهذه هي بعض الملاحظات العامة التي تتعلق بأعداد السكان في مناطق معينة من الكويت، وفق ما جاء فيما نشر في الجريدة الرسمية، وأشرنا إليه آنفاً:

أولاً العاصمة:

عدد السكان من الذكور يبلغ 66865 نسمة، ومن الإناث 37686 نسمة، بإجمالي قدره: 104551 نسمة.

ثانياً: مشرف والسُّرَّة:

عدد السكان الذكور فيها 488 نسمة، وعدد الإناث 43 نسمة بإجمالي قدره: 950 نسمة.

ثالثاً: الجهراء:

عدد السكان من الذكور 1453 نسمة، ومن الإناث: 983 نسمة، بإجمالي قدره 2436 نسمة.

رابعاً: فيلكا:

عدد السكان من الذكور: 1376 نسمة، ومن الإناث 1063 نسمة، بإجمالي قدره 2443 نسمة.

وكان العدد الشامل لكافة الكويتيين في البلاد 113622 نسمة منهم 59154 نسمة من الرجال، و54468 نسمة من الإناث.

أما الإجمالي العام الذي يشمل أبناء البلاد وغيرهم من المقيمين بها فقد كان في سنة التعداد 132058 نسمة من الذكور و74415 نسمة من الإناث، بإجمالي قدره 206473 نسمة.

ويتكون مجمل غير الكويتيين في ذلك الوقت من جنسيات مختلفة منها أبناء الجنسيات العربية، وأبناء الجنسيات الأخرى، وكان أقل الجنسيات عدداً هم أبناء كندا الذين بلغ عدد رجالهم ستة أشخاص في مقابل امرأة واحدة.

****

ونمضي في ذكر بعض ما ورد بعد كل الذي قدمناه آنفاً منذ أن صدر العدد 216 من الجريدة الرسمية الصادر في اليوم الخامس عشر من شهر مارس لسنة 1959م قد وضع في صدارته قانوناً جديداً هو: قانون العمل في القطاع الأهلي وهو صادر من دائرة الشؤون الاجتماعية، بتوقيع رئيسها - آنذاك - صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وهو نظام واسع يعالج كل ما يتعلق بأمور العمل والعمال، وكذلك الموظفين الذين يعملون جميعاً في القطاع الأهلي، ويتكون من خمسة عشر باباً موزعة على ثمانين فصلاً.

ويشتمل باقي ما في العدد المذكور على عدد كبير من المناقصات التي كانت قد أعلنت عنها دوائر الحكومة المختلفة. ونُشرت فيما لحق من أعداد ثلاثة قوانين بموجب ملحق مستقل وكانت هذه القوانين هي:

- قانون الجنسية الكويتية.

- قانون جوازات السفر.

- قانون إقامة الأجانب.

وصدر قانون الموانئ العام في العدد رقم 253، ويلاحظ المطلع على ما كتبناه أن تركيزنا هنا كان على استعراض القوانين والمراسيم الأميرية، وبعض القضايا التي اطلع عليها مجلس الإنشاء، ولكن الجريدة الرسمية تضم مسائل أخرى كثيرة لا غنى للقارئ العادي ولا للموظف أو التاجر عنها فهي تتولى مثلاً:

- تنشر بيانات صحية متعددة منها أسماء الأطباء الخفر في المستشفى الأميري، وتنبه إلى ضرورة العناية الشخصية بالصحة، وتوجه إلى التطعيم ضد الأمراض وغير ذلك.

- تنشر أسماء البواخر القادمة إلى الكويت، والمغادرة لها حتى يعرف من لهم علاقة بأعمالها ذلك فلا تفوتهم الفرص المتاحة عن طريق أسفار هذه السفن.

- تنشر بيانات مكتب مقاطعة إسرائيل، وأسماء الشركات الأجنبية التي وقعت عليها المقاطعة. وغير هذا كثير، وكله يدل على أهمية هذه الجريدة.

وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا المقال.

