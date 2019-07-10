عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: دانت الخارجية الفلسطينية تغريدات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيها إن أصول الفلسطينيين القدماء تعود إلى جنوبي أوروبا، ووصفتها بأنها عنصرية وامتداد لحملاته التضليلية.

وقالت الخارجية في بيان إن الوجود الوطني والإنساني لشعبنا في أرض فلسطين ضارب بجذوره في عمق التاريخ، ولا ينتظر إثباتات ودلائل كاذبة من المستعمر نتانياهو. كما دانت محاولات نتانياهو تحريف حقيقة الصراع من سياسي إلى صراعات دينية تارة، وعرقية تارة أخرى.وقال البيان إن تغريدات نتانياهو تفوح منها رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني، وهي تلخص للا سامية عنصرية، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وكان نتانياهو كتب على تويتر الاثنين أن هناك دراسة جديدة لحمض نووي استعيد من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان تؤكد ما نعرفه أن أصل الفلسطينيين (القدماء) موجود في جنوب أوروبا. وكان نتانياهو يشير إلى دراسة نشرتها مجلة سينس أدفانسيس تزعم فيها أن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء قدموا من جنوب أوروبا قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.

على صعيد اخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف خلال افتتاحه اجتماعا لحكومته في رام الله، إن الدراسة تمت بإشراف وتعاون كامل من قبل حكومته، وجرى تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد بإجرائها. وبين أشتية أهمية بنود هذا التقرير وخاصة البند المتعلق باقتلاع الاحتلال للأشجار فمنذ عام 1967 وحتى الآن تم اقتلاع ما مجموعه 2.5 مليون شجرة بينها 800 ألف شجرة زيتون، مؤكدا ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، وفقا لوكالة واس. وأوضح اشتية أن الدراسة مبنية على الفرق بين أداء الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وماذا لو لم يكن تحت الاحتلال والفرق المالي في الأداء مشيرا إلى أن التقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

