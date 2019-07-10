عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت مصادر رسمية ان قصر الاليزيه الرئاسي قرر ارسال مبعوث الى العاصمة طهران لبحث الازمة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني. وذكرت هذه المصادر لوسائل الاعلام الفرنسية ان إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي سيبحث مع المسؤولين الايرانيين على مدى يومين السبل الكفيلة بخفض التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني لاسيما بعد اعلان طهران اخيرا خفض تعهداتها النووية.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد دعا في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني السبت الماضي الى اعتماد خطط واجراءات جديدة للحفاظ على الاتفاق النووي.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي في الملف النووي الإيراني. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الرئيسين «ناقشا الجهود الجارية لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط».

الى ذلك أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدعو الشركاء في الاتفاق حول برنامج إيران النووي إلى توحيد الجهود لإنقاذ الاتفاق، وإجراء اتصالات على المستوى الوزاري في حال الضرورة. وقال مسؤول في الخارجية الروسية في حديث لوكالة «إنترفاكس» إن «الجانب الروسي على قناعة بأن السبيل الوحيد للحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة (الخاصة برنامج إيران النووي) يكمن في تنفيذ كافة الأطراف المعنية لالتزاماتها بشكل كامل والعمل الجماعي المركز على التصدي للتحديات الآتية من الخارج».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الالتزامات الطوعية التي اخذتها طهران على عاتقها «لا تمت بصلة الى عدم انتشار الاسلحة النووية ولا الى احكام الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الضمانات والبروتوكول الملحق به». واكد البيان ان طهران نفذت التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي بشكل كامل مضيفا «ان المفاعل النووي في (ناتانز) وبقية عناصر البرنامج النووي الايراني تقع تحت رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان طهران تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الوكالة المشار اليها وتلتزم بالشفافية في جميع نشاطاتها».

