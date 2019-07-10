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فيينا - أ. ف. ب- «كونا»: يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» اجتماعا استثنائيا في فيينا اليوم لمناقشة التقرير الأخير للمدير العام للوكالة بشأن اعلان طهران عن زيادة معدلات التخصيب الى ما يزيد على 300 كيلوغرام وهو ما يعد انتهاكا صريحا لاحد البنود الرئيسة الواردة في الاتفاق النووي.

كما يأتي الاجتماع غداة تأكيد الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن «مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%».

وأكدت الوكالة في تقرير مقتضب يتوقع أن يعرض اليوم على مجلس المحافظين في فيينا أن «إيران زودت الوكالة يوم الأحد الماضي بمعلومات محدثة تفيد برفع مستوى التخصيب إلى 5%، وفي يوم الاثنين 8 يوليو أبلغت إيران الوكالة أن مستوى التخصيب كان بنسبة 4.5%».

