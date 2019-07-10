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واشنطن- أ. ف. ب: هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأميركية واشنطن والمنطقة المحيطة بها متسببة بفيضانات وانقطاع للكهرباء وبعض الطرقات. وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيراً من الفيضانات المفاجئة عقب بدء العاصفة وغرق الطرقات بالمياه، ما أدى إلى انقطاع العديد من الطرقات الرئيسية. وتضررت كذلك المطارات وشبكات سكك الحديد. وبلغ مستوى هطول الأمطار في مطار رونالد ريغان في العاصمة الأميركية 83 مليمتراً خلال ساعة واحدة فقط، بحسب ما أوضحت دائرة الارصاد في تغريدة.

وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزة المحلية ونشرت على مواقع التواصل سيارات غارقة بالمياه على الطرقات المحيطة بمعالم رئيسة بالمدينة مثل نصب واشنطن التذكاري. وكان بعض السائقين يقفون على أسطح سياراتهم فيما كان مستوى المياه يرتفع.

وفي شريط مصور آخر ظهرت المياه وهي تتدفق من صدع في سقف محطة المترو في واشنطن. وانقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ في مقر الأرشيف الوطني الذي يحتوي على وثائق مهمة جداً في التاريخ الأميركي لكن المؤسسة أكدت أن «وسائل الحماية من الفيضانات قد نشرت في المبنى وهي تعمل بشكل جيد». وتابعت في بيان أن «إعلان الاستقلال والدستور وإعلان الحقوق بالإضافة إلى وثائق قيمة أخرى موجودة بأماكن آمنة». وفي البيت الأبيض، أظهرت صور نشرها بعض الصحافيين تكون برك مياه في أحد أقبيته. وقالت أجهزة الطوارئ أنها تلقت عشرات الاتصالات من مواطنين يطلبون المساعدة. ورغم اتساع رقعة الفيضانات، لكن لم يبلغ عن تسجيل وفيات.

وانحسرت الأمطار والفيضانات في وقت لاحق خلال النهار، وبدأ تقييم الأضرار في مقاطعة كولومبيا حيث تقع العاصمة وفي المناطق المجاورة من فرجينيا وماريلاند. وعانى العديد من السكان من انقطاع الكهرباء، بحسب الشركة المزودة للطاقة «بيبكو» التي طلبت من زبائنها «تجنب الاقتراب من الأسلاك الكهربائية التي سقطت على الأرض».

