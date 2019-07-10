عربيات ودوليات

واشنطن- لندن- أ. ف. ب: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس السفير البريطاني في واشنطن بأنه «شخص غبي جدا» مكرّرا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست هي «كارثة». وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب. وكان ترامب أعلن الاثنين أنّ الولايات المتحدة «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع السفير لكن تيريزا ماي سارعت الى التعبير عن دعمها لداروش. وقال متحدّث باسم الحكومة البريطانية إنّ «السير كيم داروش لا يزال يحظى بدعم رئيسة الوزراء الكامل».

وقال ترامب «أنا لا أعرف السفير لكنّه غير محبوب في الولايات المتحدة ولاينظر اليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أيّ اتصال».وإذ اعتبر الرئيس الأميركي أنّ السفير البريطاني «لم يخدم المملكة المتحدة جيّداً»، أكّد أنّه وإدارته «ليسا من كبار المعجبين» به.