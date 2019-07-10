عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبينو السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود لكونها أول امرأة تعين سفيرة للمملكة العربية السعودية وقال بومبيو في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «اتطلع الى العمل معك في دورك الجديد كسفيرة لبلدك لدى الولايات المتحدة حيث سنبني على الشراكة القوية الأميركية - السعودية ونتصدى للتحديات المشتركة».

وبدورها شكرت الأميرة ريما وزير الخارجية الاميركي في تغريدة مماثلة على حسابها الرسمي في (تويتر) قائلة «العلاقات السعودية الأميركية هي حجر الزاوية في الاستقرار العالمي واتطلع الى العمل معكم للتغلب على التحديات المتبادلة وتعزيز شراكتنا التاريخية لمصلحة كلا البلدين». واشارت السفيرة السعودية في تغريدة اخرى الى انها قدمت اوراق اعتمادها كسفيرة لدى الولايات المتحدة في البيت الابيض ونقلت رغبات قيادة المملكة وتطلعها للعمل يدا بيد لتقوية العلاقات الاميركية- السعودية التاريخية.