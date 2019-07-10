عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أصدرت محكمة يمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين امس كما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح تحالف دعم الشرعية. وقال مصدر في صنعاء ان من بين المحكوم عليهم «هناك أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون»

على صعيد اخر اعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (درون) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي «ان قوات التحالف تمكنت من تدمير الطائرة التي كانت تستهدف الاعيان المدنية في السعودية».واضاف المالكي «ان الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية».واكد «استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وكانت قيادة التحالف أعلنت الاثنين إحباط محاولة لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير ومفخخ بالمتفجرات.