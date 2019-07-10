عربيات ودوليات

لندن- أ. ف. ب: أعلن الوزير البريطاني المكلّف ملف بريكست ستيفن باركلي أنّ بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر بعد تأجيل الموعد مرتين، وأشار إلى أنّ هذه رغبة الطرفين. وقال ستيفن باركلي في ندوة أمام الصحافة الأجنبية، «قلنا دوماً بوضوح، وبوريس جونسون (المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي) قالها بشكل جلي: ينبغي على المملكة المتحدة الخروج في 31 اكتوبر».وأضاف «دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قالت في الواقع إنّ تأجيلاً من دون هدف غير مرغوب به من جانب الاتحاد أيضا».

وتحدث عن «الإرهاق من بريكست»، في إشارة إلى التعب من هذا الملف الذي يضغط على الحياة السياسية البريطانية منذ استفتاء يونيو 2016 الذي صوّت فيه 52% من البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.وأشار الوزير البريطاني إلى أنّ لدى الشركات «رغبة بألا يدوم الغموض».

ويؤكد المرشحان لخلافة تيريزا ماي، وزير الخارجية الأسبق بوريس جونسون ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، رغبتهما بعقد اتفاق مع بروكسل بعدما رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي.

