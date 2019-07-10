عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان قطر شريك رائع وصديق عظيم لبلاده مثمنا عاليا استثماراتها في الولايات المتحدة. وقال ترامب في حفل عشاء اقامه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بمقر الوزارة في واشنطن على شرف امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان المحادثات بين الطرفين في البيت الابيض ستكون جيدة. واضاف «سنتطرق خلال لقائنا في البيت الابيض الى قضايا التجارة والدفاع» مؤكدا ان قطر حليف عظيم للولايات المتحدة. واشار الى ان قطر ساعدت الولايات المتحدة في اقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل منها شاكرا اياها على هذه «الصداقة الرائعة». من جانبه قال الشيخ تميم ان زيارته لواشنطن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة مضيفا «نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية.. امتان تتشاركان في الالتزام بالاستثمار في الانسان والعمل على بناء اقتصادات تقوم على المعرفة مع التركيز على التعليم والانفتاح وتوفير الفرص للجميع».

واكد ان «قطر ستواصل التزامها المتبادل للاستثمار عن كثب في كل من التحالف العسكري والامني مع الولايات المتحدة حيث تقوم حاليا بتوسيع قاعدة «العديد» الجوية في قطر لاستيعاب القوات الاميركية وعائلاتهم».

وبدوره اعرب منوتشين عن تقديره لدعم قطر «في مكافحة تمويل الارهاب ودعم الوجود الاميركي العسكري الاستراتيجي». وقال «نحن نقدر استثمارات هيئة الاستثمار القطرية الاخيرة في شركات التكنولوجيا والعقارات الاميركية ويسعدنا ان نواصل العمل عن قرب في مجال صناعات الطاقة». واضاف «تواصل حكوماتنا العمل معا بشأن تشريع تمويل مكافحة الارهاب الخاص بكم ونحن ممتنون لدعمكم لالتزامات الامم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب». ووصل الشيخ تميم الاحد الى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مهمة وينتظر ان يوقع اتفاقيات عدة. وسيعقد ترامب والشيخ تميم اجتماعا استثنائيا في البيت الابيض حيث من المتوقع ان يناقش الزعيمان التطورات الاقليمية والتعاون الامني الثنائي وقضايا مكافحة الارهاب. وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان تميم وترامب سيبحثان «أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء حول ابرز المستجدات في المنطقة والعالم».

كما ستتضمن الزيارة «لقاءات مع كبار المسؤولين بالادارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس»،

