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الدوحة - أ. ف. ب: تعهدت حوالي 70 شخصية افغانية تمثل كلاً من حركة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين اعداد «خارطة طريق للسلام» في البلد الغارق في الحرب.

وللوصول الى هذا الهدف وعد المندوبون الأفغان بـ«الحد من العنف» والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخل القوى الاقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية. وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع فان المشاركين تعهدوا «ضمان حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وفقاً للاطار الاسلامي للقيم الاسلامية».

وقالت المديرة التنفيذية لـ«شبكة النساء الأفغانيات» ماري اكرمي ان «هذا ليس اتفاقاً، انه اساس لبدء النقاش». وأضافت «الجيد في هذا هو ان الطرفين اتفقا». ويقع البيان الختامي في 700 كلمة وقد قرأه بلغة البشتون امير خان متقي الذي كان وزيراً في نظام طالبان السابق (1996-2001)، وبلغة الداري حبيبة سرابي، نائبة رئيس المجلس الأعلى للسلام في افغانستان، الذي انشأه الرئيس السابق حميد كرزاي.

وكان المبعوث الألماني الى افغانستان ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة قال بعيد اختتام الاجتماع ان اهم ما ورد في البيان الختامي هو «النداء والوعد بالحد من العنف في افغانستان». ومثلت محادثات الدوحة محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لابرام اتفاق مع طالبان في غضون ثلاثة اشهر لانهاء 18 عاماً من الحرب. وشارك في محادثات الدوحة نحو 70 مندوباً افغانياً بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل اعلام. وكان الموفد الخاص القطري لشؤون مكافحة الارهاب مطلق القحطاني قال ان «تقدماً تحقق» خلال المحادثات. وأضاف «لقد فوجئنا بجدية الطرفين والتزامهما بالعمل على انهاء هذا النزاع» وعلى هامش محادثات السلام هذه اجرى متمردو طالبان محادثات منفصلة في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص الى افغانستان زلماي خليل زاد لبحث سبل التوصل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات. وقالت واشنطن انها تسعى للتوصل الى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل سبتمبر موعد الانتخابات الأفغانية. ومحادثات الدوحة هي ثالث لقاء من هذا النوع بين طالبان وسياسيين افغان عقب اجتماعين مماثلتين عقدا في موسكو في مايو وفبراير الماضيين.

