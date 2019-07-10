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الخرطوم- الوكالات: اكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق اول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ «حميدتي» انه لا يرغب ان يكون «رئيسا للسودان». وقال في تصريحات لقناة «الحدث» انه «لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير».

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق اول عبد الفتاح برهان اكد انه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا الى ان «هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول الى اتفاق بين الأطراف» السودانية، مشيرا الى «جهات سياسية تتربص بالثورة».

من جهة ثانية اشار حميدتي الى «خفض عدد اعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي الى 5 اعضاء». وأوضح ان الغرض من الاشاعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو «اخراجها من المشهد». واعترف نائب رئيس المجلس «الانتقالي» بحدوث «فوضى عقب فض الاعتصام» مشيرا الى ان «المسؤول عن الفوضى هو الذي امر بمداهمة الاعتصام». وشدد على ان من «أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا». وتابع: «ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين»، مضيفا «لدينا الكثير لكشفه بعد اعلان نتائج لجنة التحقيق».

بدوره نفى الوسيط الأفريقي للسودان، في حديث مع قناة «سكاي نيوز عربية»، ان يكون هناك اي خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فيما يتعلق ببنود الاتفاق.

وقال محمد الحسن ولد لباد ان التأخير يأتي لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من اجل حسم النقاط النهائية. واتفق طرفا المفاوضات، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات الى حين تنظيم انتخابات في البلاد.

على صعيد متصل افادت مصادر بعودة خدمة الانترنت الى شبكات الهواتف المحمولة في السودان بعد صدور امر قضائي باعادة خدمة الانترنت «فورا» الى السودان. وكانت محكمة سودانية، قد امرت نهاية يونيو السلطات باعادة خدمة الانترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية امنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق من يونيو، وفق ما افاد محام. وقطع المجلس العسكري الحاكم، الانترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في انحاء السودان، في خطوة رأى البعض ان الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات. وشدد المجلس على ان الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن.

