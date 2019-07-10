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عقدت محكمة جنايات القاهرة امس اولى جلسات محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا واصابة 17 آخرين، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين نتيجة اهمالهم واخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم، بمخالفة دليل اعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، كما طلب المدعي بالحق المدني تعويض مبدئي 1001 جنيه، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة 1 سبتمبر المقبل؛ لاطلاع الدفاع على اوراق القضية والاستعداد.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 الى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود اسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط ابخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما ادى الى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا واصابة 17 آخرين ووجهت النيابة للمتهمين اهمالهم واخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم بمخالفة دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

وكشفت التحقيقات عن ان المتهم علاء فتحي ابو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله احد وسائل الأمان (جهاز رجل الميت) المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي ايقاف الجرار اثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده.

وأضافت النيابة ان المتهم الثاني ايمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، ارتكب جريمة تزوير من خلال وضع امضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن زور توقيع المتهم الرابع ايمن احمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون اذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

