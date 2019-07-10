دوليه

حجز المنتخب التونسي البطاقة الأخيرة في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بفوزه الصعب على غانا بركلات الترجيح 5-4 ، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اول من امس. وشهدت المباراة التي أقيمت على ستاد الاسماعيلية، ندية كبيرة، وتقدم فيها المنتخب التونسي في الدقيقة 73 عبر طه ياسين الخنيسي، قبل أن يتلقى هدفا قاتلا في الدقيقة 90+2 خطأ من المدافع رامي بدوي في مرمى فريقه، بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بديلا للخنيسي بالذات.

وفي ركلات الترجيح، سجل التونسيون كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى الذي دفع به المدرب الفرنسي ألان جيريس دخل في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلا من معز حسن، من التصدي للركلة الغانية الثالثة، مانحا نسور قرطاج التأهل الى ربع النهائي لملاقاة مدغشقر غدا على ستاد السلام في القاهرة.

وبعد خيبة التعادلات الثلاثة والأداء المتواضع في الدور الأول، تعهد الخنيسي مهاجم نادي الترجي، الأحد بأن يقدم نسور قرطاج أداء يرضي مشجعيهم ويبقي على آمالهم بأن يحرزوا في 19 يوليو في مصر، اللقب القاري الثاني في تاريخهم بعد 2004 على أرضهم. بالفعل قدم نسور قرطاج أداءهم الأفضل في البطولة حتى الآن في مواجهة غانا، لاسيما في الشوط الثاني حيث سيطروا وسجلوا وكانوا قاب قوسين أو أدنى من حسم المباراة في وقتها الأصلي لولا هدف بدوي.

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي سلبيا مع أفضلية استحواذ لتونس التي غاب عن تشكيلتها الأساسية وهبي الخزري الذي عانى في الأيام الماضية من إصابة في الفخذ، قبل أن يدخل بديلا في الشوط الثاني. وكانت أبرز محطات الدقائق الـ45 الأولى، إنقاذ الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز المنتخب التونسي عندما ألغى في الدقيقة 41 هدفا لقائد غانا أندري أيوو هز شباك مرمى الحارس معز حسن بذريعة وجود لمسة يد على توماس بارتي سبقت الهدف. ولم تظهر الإعادة التلفزيونية اللمسة بوضوح، علما بأن قرار الحكم أثار اعتراضات من اللاعبين الغانيين ونقاشا مع غوميز امتد لما بعد صافرة نهاية الشوط.

ووقف الحظ بجانب نسور قرطاج سابقا في الشوط، عندما صد القائم الأيسر رأسية الغاني نوهو قاسم بعد ركلة ركنية (16)، وأعاد الكرة الى أندري أيوو الذي سددها من مسافة قريبة، لكن حسن تصدى هذه المرة. في المقابل، بقي المنتخب التونسي دون تهديد لافت طوال الشوط، لكن مع تحركات خطرة لاسيما عبر يوسف المساكني والخنيسي الذي أقلق المدافعين في الدقيقة السابعة عندما انسل بينهم لمتابعة تمريرة القائد المساكني، لكن أندرو كيري-ييادوم تدخل وحد من خطورة المحاولة. واختلف الإيقاع في الشوط الثاني مع تبادل للمحاولات التي برز منها مجهود فردي لصامويل أووسو على الجهة اليمنى أنهاه بتسديدة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس حسن (51)، تلتها بعد دقيقتين رأسية لأندري أيوو مرت قريبة من القائم بعد تدخل دفاعي، قبل أن ترد تونس بركنية حولها الخنيسي رأسية نحو المرمى، ارتدت من ياسين مرياح الى خارج المرمى.

وكانت نقطة التحول دفع جيريس بالخزري في الدقيقة 68 بدلا من أنيس البدري، فأنعش لاعب سانت اتيان الفرنسي الهجوم التونسي بشكل فوري. فبعد دقيقتين من دخوله، راوغ الخزري في منطقة الجزاء ومرر كرة بعيدا من متناول الحارس الى الخنيسي الذي حولها نحو المرمى، لكن تدخل المدافع قاسم أبعدها، وسط مطالبة تونسية بلمسة يد (70). ولم يهدأ الخنيسي، فأصاب العارضة في الدقيقة 71 بكرة رأسية بعد ركنية الخزري، قبل أن ينجح بافتتاح التسجيل بعد هجمة بدأها الخزري، ومنه لوجدي كشريدة الذي حول كرة من الجهة اليمنى عرضية تابعها الخنيسي المتقدم داخل المنطقة، بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر لداخل الشباك. لكن تبديلا آخر قام به جيريس لم يجلب الفأل الحسن لتونس، اذ أخرج الخنيسي في الدقيقة 90 ودفع بالمدافع بدوي سعيا لتأمين الفوز، بعد دقائق من إخراج المساكني الذي بدا أنه تعرض لإصابة، والدفع بنعيم السليتي. لكن بدوي لاعب النجم الساحلي تطاول برأسه لركلة حرة، وحولها من فوق حسن المتقدم، فلمسها بيده دون أن يقطع طريقها لشباكه (90+2)، وسط ذهول لاعبي تونس الذين كانوا يأملون في أن يكون تأهلهم محسوما. ودخلت غانا الوقت الإضافي بشكل أفضل، ودفعت حسن للقيام بتصديين سريعين، أبرزهما لرأسية البديل المخضرم أسامواه جيان (95)، بديل أندري أييو. ورد الخزري بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة أبعدها الحارس (99). كما هدد جوردان أيوو مرمى حسن بتسديدة قريبة مرت الى يسار القائم (115)، قبل ان تختتم غانا المحاولات بتسديدة من داخل المنطقة للبديل أووسو كوابينا أوقفها حسن بنجاح (120). وفي الثواني الأخيرة، دفع جيريس الذي عانى من مشكلة على صعيد حراسة المرمى في الدور الأول، ببن مصطفى بدلا من حسن الذي بدا متفاجئا وغير راضٍ عن القرار، ولم يكتم غضبه من القرار، ما دفع زملائه الفرجاني ساسي والخزري والمساكني للتدخل ومحاولة تهدئته. لكن رهان جيريس نجح في ركلات الترجيح، مع تصدي بن مصطفى حارس الشباب السعودي، للركلة الثالثة التي نفذها كاليب إيكوبان، قبل أن يسجل ساسي الركلة الترجيحية الأخيرة مانحا تونس فرحة التأهل.

