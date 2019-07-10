دوليه

اعتبر الفرنسي ألان جيريس مدرب المنتخب التونسي ان فريقه خاض مباراة صعبة ضد غانا اول من امس، لكن لاعبي فريقه كانوا على قدر المسؤولية وحققوا المطلوب وهو التأهل الى الدور ربع النهائي. وقال: «فوز صعب أو سهل لا يهم، هذا تأهل. من مباراة كهذه لن نحتفظ إلا بالأهم، وهو التأهل»، مضيفا أن لاعبيه أدركوا أن المباريات السابقة «لم تكن بالمستوى الذي نرضى عنه.. حضرنا لمساعدة المنتخب على تقديم مستوى يتلاءم مع ما هو قادر على تحقيقه». وتابع: «إشراك الحارس فاروق بن مصطفى في ركلات الترجيح كان قراري خلال المباراة لكنني لم أكن متأكداً من نجاح القرار».

