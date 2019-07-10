دوليه

تعاقد نادي بيراميدز المصري رسميا مع سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا لتدريب الفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

وكان ديسابر أنهى تعاقده مع المنتخب الأوغندي بالتراضي عقب توديع منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر بعد الخسارة من منتخب السنغال بهدف نظيف.

ويقود ديسابر بيراميدز في مباريات الكأس المقبلة ومباريات الموسم الجديد بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع الإدارة.

وأكد النادي أن المدير الفني الفرنسي سيتولى المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وكان رامون دياز على رأس الإدارة الفنية للفريق قبل إقالته بنهاية مايو الماضي. يذكر أن ديسابر تولى تدريب نادي الإسماعيلي في عام 2017 قبل أن يرحل ليتولى تدريب المنتخب الأوغندي.

وأكد ديسابر سعادته بالتعاقد مع نادي بيراميدز لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد ديسابر في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه أنه رجل تحديات ولذلك قبل المهمة فور عرضها عليه.

وأوضح «تواجدي مع بيراميدز لتحقيق إنجازات وبطولات خاصة وتعودت على الكرة المصرية وطموح إدارة النادي سينعكس على الفريق في المرحلة المقبلة».

وأكمل: «هدفي مع أوغندا كان الصعود لنهائيات كأس الأمم وتطوير أداء الفريق وهو ما تحقق بالفعل». واختتم قائلا: «تلقيت العديد من العروض ولكن تركيزي كان مع منتخب أوغندا».

