دوليه

أكد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة المصري صعوبة تحديد موعد الانتخابات المقبلة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء المجلس عقب خروج المنتخب الأول من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض الفراعنة.

وأضاف أنه لن يدير الاتحاد إلا أصحاب الخبرة ومن ليس لهم مصالح شخصية.

وواصل: «خسارة المنتخب تسببت في حزن كبير للشعب المصري والدولة بذلت مجهودا كبيرا لتنظيم البطولة بهذا الشكل المشرف ويجب استكمال مسيرة النجاح بتواجد الجماهير لإظهار مصر الآمنة للعالم». وأضاف: «اتحاد الكرة لم يقصر في أي شيء وقدم جميع الإمكانات للمنتخب باختيار جهاز فني له اسم كبير في عالم التدريب لكن المدرب لم يقدم شيئا للمنتخب وكان اللاعبون دون المستوى وكانت النتيجة هي الإقصاء المبكر من المسابقة».

وأردف قائلا: «رأى مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تقديم الاستقالة هو أقل شيء يمكن تقديمه في إطار الهجوم الشرس ضده ويجب الاستعداد جيدا للمرحلة المقبلة باستكمال بطولتي الدوري وكأس مصر قبل تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب في نوفمبر». وأوضح: «يجب الاعتراف بوجود أخطاء فنية وإدارية أدت إلى إقصاء المنتخب من كأس الأمم الأفريقية وتقديم الاستقالة الجماعية يظهر للناس الاعتراف بالخطأ بعد النتائج السيئة». وافاد: «الوضع الطبيعي أن المجلس السابق كان مستمرا حتى عام 2020 ووفقا للائحة حال استقالة المجلس يتولى المدير التنفيذي تسيير الأعمال حتى أقرب جمعية عمومية بعد ثلاثة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة».

وتابع: «تعتبر تلك الفترة بداية لموسم جديد وتنظيم كأس أمم جديدة فمن الصعب تحديد موعد الانتخابات المقبلة والأمر محل دراسة حاليا بين وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانتخابات المقبلة».

وقال ايضا: «قد يتم إصدار قرار بشأن الأمر خلال الأسبوع المقبل ووزير الشباب والرياضة هو من سيتخذ القرار النهائي في تلك الفترة الانتقالية سواء إذا كانت 8 أشهر أو 3 أشهر قبل إجراء الانتخابات الجديدة في شهر سبتمبر 2020». وأتم سويلم: من سيدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة هو من سيشكل الجهاز الفني الجديد للمنتخب بعد إقالة الجهاز السابق بقيادة خافيير أجيري».

