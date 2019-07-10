دوليه

استنكر باريس سان جرمان الفرنسي اول من امس عدم التحاق نجمه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بتدريبات النادي تحضيرا للموسم الجديد، وسط تقارير عن رغبته بالعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

لكن والد نيمار رد بالتأكيد أن النادي كان على علم بأن نيمار سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل. وكشف نادي العاصمة في بيان «كان نيمار مدعوا لاستئناف نشاطات المجموعة المحترفة في باريس سان جرمان».وأضاف أنه لاحظ «أن اللاعب نيمار لم يحضر الى المكان وفي الزمان المحددين، ومن دون أن يكون حاصلا على اذن مسبق من قبل النادي» لتبرير هذا الغياب، مؤكدا أنه «يستنكر هذا الوضع وسيتخذ الإجراءات المناسبة».

لكن نيمار سانتوس، والد اللاعب ومدير أعماله، أكد لقناة «فوكس سبورتس» أن النادي «كان على علم» بالغياب، وأن سبب ذلك «معروف ومحدد منذ عام، وهو في إطار نشاطات مؤسسة نيمار (الخيرية). لم يكن بإمكاننا إرجاء ذلك. سيكون حاضرا (في النادي) في 15 يوليو».

في هذا السياق، فتح المدير الرياضي الجديد-القديم لباريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، الباب أمام مواطنه نيمار للرحيل عن النادي الباريسي «إذا كان هناك عرض يناسب الجميع».ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جرمان بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه.

