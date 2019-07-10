دوليه

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر المصنفون في المراكز الثلاثة الأولى عالميا زحفهم في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في التنس ببلوغ ربع النهائي اول من امس، فيما توقف مشوار الأسترالية آشلي بارتي عند دور ثمن النهائي.وحجز ديوكوفيتش الأول وحامل اللقب بطاقته إلى ربع نهائي البطولة الإنكليزية للمرة الحادية عشرة بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 6-3 و6-2 و6-2، وضمنها نادال الثاني عالميا والثالث في البطولة، للمرة السابعة بفوزه السهل على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-2 و6-2، فيما تأهل فيدرر للمرة السابعة عشرة بتغلبه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-2 و6-2. وسيلاقي ديوكوفيتش (32 عاما) البلجيكي دافيد غوفان في الدور المقبل، علما بأن الصربي تغلب على البلجيكي في خمس من المواجهات الست التي جمعت بينهما حتى الآن.

فيما يلتقي نادال مع الأميركي سام كويري الفائز على مواطنه تينيس ساندغرين 6-4 و6-7 (7-9) و7-6 (7-3) و7-6 (7-5).اما فيدرر فيواجه الياباني كي نيشيكوري السابع والذي تغلب على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الـ58 بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 و6-4.ولدى السيدات، قلبت الأميركية أليسون ريسك الطاولة على بارتي وأقصتها من الدور الرابع بالفوز عليها 3-6 و6-2 و6-3.وحرمت ريسك منافستها الأسترالية من مواجهة مرتقبة في ربع النهائي مع سيرينا، الساعية الى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24)، والتي تغلبت بسهولة على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-2 و6-2.

وضمنت بارتي البقاء في صدارة التصنيف العالمي بخروج التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عالميا بخسارتها أمام مواطنتها كارولينا موتشوفا 6-4 و5-7 و11-13.وتلتقي موتشوفا في الدور ربع النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة والتي بلغت ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-2.

وأصبحت جانغ شواي أول صينية تبلغ ربع نهائي ويمبلدون منذ لي نا عام 2013، وذلك بفوزها على الأوكرانية دايانا ياسترمسكا 6-4 و1-6 و6-2، لتواجه الرومانية سيمونا هاليب السابعة والتي أنهت مغامرة الأميركية الواعدة كوري غوف (15 عاما) بالفوز عليها 6-3 و6-3.وخرجت البلجيكية إيليز مرتنز من الدور الرابع بخسارتها أمام التشيكية المتوجهة للاعتزال باربورا ستريكوفا (33 عاما) بنتيجة 6-4 و5-7 و2-6.وتلتقي ستريكوفا في ربع النهائي الثاني لها في ويمبلدون البريطانية جوهانا كونتا التي تغلبت على التشيكية بترا كفيتوفا السادسة والمتوجة بطلة مرتين 4-6 و6-2 و6-4.

