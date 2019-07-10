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الأزرق اكتفى بالتدريب المسائي

راشد خلف
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الأربعاء 10 يوليه 2019

اكتفى الأزرق أمس بحصة تدريبية واحدة على ملعب بيشام آبي في مدينة مارلو ضمن معسكره الخارجي في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في اغسطس المقبل وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. وارتأى الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريب في الفترة المسائية فقط على ان يكون تدريباً استشفائياً وذلك بتوصية من الجهاز الطبي بسبب تعرض بعض اللاعبين للاجهاد والتقلصات العضلية وذلك تجنباً لتعرضهم للاصابة كون الفترة الإعدادية لا تزال في بدايتها.
وكان الازرق خاض تدريباً على الملعب التابع لمقر اقامته في فندق كراون بلازا في مدينة مارلو الانكليزية يوم وصوله السبت الماضي، قبل ان يتدرب على ملعب بيشام آبي اليومين الماضين، ويستمر باجراء الحصص التدريبية على ذات الملعب حتى ختام المعسكر.
ومن المقرر أن يلعب الأزرق أولى مبارياته الودية بعد غد الجمعة أمام فريق مارلو، على ان يلعب كذلك مع وهنغرفورد وميدن هيد يونايتد في القسم الأول من المعسكر، ثم يخوض 3 لقاءات في القسم الثاني من المعسكر مع أندية معروفة مثل كوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.


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